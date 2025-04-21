Valorant выйдет на мобильных устройствах, но пока только в Китае

Riot Games официально подтвердила существование мобильной версии Valorant. Информация была обнародована в официальном микроблоге тактического шутера. Разработка ведётся совместно с Lightspeed Studios, принадлежащей Tencent.

Релиз мобильной версии Valorant сначала состоится только в Китае, после чего авторы начнут анализировать возможность запуска в других регионах. Riot Games пообещала информировать пользователей по мере развития своих планов.

Напомним, с конца июля 2024 года Valorant доступен всем владельцам PlayStation 5, Xbox Series X и S. Консольная версия шутера является кроссплатформенной, но участие в матчах геймеров с ПК не предусмотрено.

Valorant вышел на ПК в 2020 году, сроки появления проекта на мобильных устройствах будут объявлены позже.