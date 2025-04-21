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Samsung похвасталась, что лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подряд

Компания Samsung со ссылкой на данные исследовательской компании IDC сообщила о сохранении звания ведущего мирового бренда игровых мониторов. Южнокорейский вендор остаётся лидером в этом сегменте шестой год подряд. По объёму совокупного дохода от продаж в прошлом году Samsung заняла 21 % глобального рынка игровых мониторов. В дополнение к этому производитель второй год подряд сохраняет лидерство в сегменте OLED-мониторов с долей 36,6 %.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

«Динамика продвижения Samsung на рынке игровых мониторов отражает наше постоянное стремление к инновациям и глубокое понимание потребностей современных геймеров. Начиная с иммерсивного 3D-изображения и заканчивая лучшей в отрасли OLED-производительностью, мы формируем будущее игровой индустрии», — прокомментировал ситуацию вице-президент подразделения Visual Display Business компании Samsung Хун Джонг (Hoon Chung).

Источник изображений: Samsung

Основой линейки игровых мониторов Samsung нового поколения стала фирменная технология Quantum Dot OLED, которая обеспечивает высокий уровень цветопередачи, контрастности и яркости при любых углах обзора. Производительность мониторов повышается благодаря поддержке технологий Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro, которые делают транслируемое изображение более плавным.

Нынешнее поколение игровых мониторов Samsung Odyssey включает в себя три модели. Odyssey 3D (модель G90XF) оснащён 27-дюймовой матрицей, которая обеспечивает 3D-игровой опыт без необходимости использования специальных очков. Монитор плавно преобразует 2D-изображение в трёхмерное с помощью приложения Reality Hub, а также поддерживает частоту обновления 165 Гц и время отклика в 1 мс.

Источник изображений: Samsung

Ещё одним представителем серии стал Odyssey G8 (модель G81SF), оснащённый OLED-панелью и доступный в версиях с диагональю 27 и 32 дюйма. Монитор поддерживает разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц, а технология QD-OLED обеспечивает высокую точность цветопередачи. Время отклика составляет всего 0,03 мс. Третьим монитором серии является Odyssey OLED G6 (модель G60SF), оснащённый 27-дюймовой панелью QD-OLED с поддержкой разрешения QHD, частотой обновления 500 Гц и временем отклика 0,03 мс. Этот монитор появится в продаже во второй половине 2025 года.

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Теги: samsung, мониторы, odyssey
samsung, мониторы, odyssey
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