ОАЭ первой в мире привлечёт ИИ к написанию законов

Объединённые Арабские Эмираты станут первой страной в мире, где будут использовать ИИ для написания новых законов, а также для пересмотра и внесения поправок в существующие, пишет газета The Financial Times.

Государственные СМИ называют эту инициативу «регулированием на основе ИИ». Другие страны пытаются использовать ИИ для повышения эффективности работы, применяя технологию для различных задач — от обобщения законопроектов до повышения качества предоставления государственных услуг, но не для активного предложения изменений в действующие законы путём обработки правительственных и юридических данных.

«Эта новая законодательная система, работающая на основе искусственного интеллекта, изменит то, как мы создаем законы, сделав процесс более быстрым и точным», — отметил шейх Мохаммад бин Рашид Аль Мактум (Mohammad bin Rashid Al Maktoum), правитель Дубая, премьер-министр и вице-президент ОАЭ. На прошлой неделе в стране было одобрено создание нового подразделения кабинета министров — Управления по регуляторному интеллекту (Regulatory Intelligence Office), которое займётся продвижением ИИ в законотворчестве.

ОАЭ планируют использовать ИИ для отслеживания влияния законодательства на население и экономику страны. Для этого будет создана масштабная база данных, объединяющая федеральные и местные законы с данными государственного сектора, такими как судебные решения и государственные услуги.

ИИ будет «регулярно предлагать обновления нашего законодательства», говорит шейх Мохаммад. По оценкам властей, ИИ ускорит законотворчество на 70 %. Однако исследователи предупреждают о многочисленных проблемах и подводных камнях у этой инициативы, начиная c того, что логика ИИ может быть непонятна для пользователей и вопросов о том, интерпретирует ли ИИ законы так же, как это делают люди. Кроме того, ИИ-модели «продолжают галлюцинировать и имеют проблемы с надёжностью и устойчивостью», предупредил Винсент Штрауб (Vincent Straub), исследователь из Оксфордского университета. «Мы не можем им доверять», — подчеркнул он.

Вместе с тем Штрауб отметил, что новизна планов ОАЭ также заключается в том, что они предполагают использовать ИИ для прогнозирования изменений в законах, которые могут потребоваться. Также эта инициатива может помочь сэкономить на оплате услуг юридических фирм, которых привлекают для проверки законодательства, говорит аналитик.