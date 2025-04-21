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Дуров раскрыл, что может его заставить закрыть Telegram

За всю историю существования мессенджера Telegram не было раскрыто ни одного байта личных сообщений пользователей. Об этом заявил основатель сервиса Павел Дуров.

Источник изображения: Dima Solomin on Unsplash

Источник изображения: Dima Solomin on Unsplash

Он также добавил, что платформа исполняет действующее в Евросоюзе законодательство и при наличии действительного судебного постановления раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений. «Telegram скорее уйдёт с рынка, чем подорвёт шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека», — добавил Дуров.

Напомним, Павел Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Местные власти обвинили его в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для проведения незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денежных средств и др. Через несколько дней Дурова отпустили под судебный надзор и обязали внести залог в размере €5 млн.

Осенью 2024 года стало известно, что Telegram стал значительно чаще раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей по запросам французских правоохранителей. В первом квартале это касалось только 17 пользователей, тогда как в третьем квартале были раскрыты данные 632 пользователей. В феврале этого года представитель французской прокуратуры сообщил, что дело Дурова дойдёт до суда не ранее чем через год.

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Теги: telegram, конфиденциальность, мессенджер, коммуникации, информационная безопасность
telegram, конфиденциальность, мессенджер, коммуникации, информационная безопасность
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