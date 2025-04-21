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Thermaltake выпустила доступные кулеры UX400 для процессоров с TDP до 240 Вт

Компания Thermaltake расширила ассортимент процессорных кулеров начального уровня новой серией охладителей UX400. В неё вошли три модели: базовая UX400, а также версии UX400 ARGB Sync White (белая) и UX400 ARGB Sync Black (чёрная) с ARGB-подсветкой. Производитель заявляет, что новинки способны отводить до 240 Вт тепловой энергии.

Источник изображений: Thermaltake

Источник изображений: Thermaltake

Размеры кулеров серии UX400 составляют 125 × 92 × 152 мм. В их конструкции используются четыре тепловые трубки прямого контакта диаметром 6 мм.

Система охлаждения оснащена 120-мм вентилятором с диапазоном скоростей от 700 до 1800 об/мин. Он создаёт воздушный поток до 62,72 CFM, статическое давление — 1,47 мм вод. ст., а уровень шума не превышает 25 дБА. Заявленный ресурс вентилятора составляет 30 тысяч часов. Версии кулера UX400 ARGB Sync оборудованы вентиляторами с девятью светодиодами. Подсветку можно синхронизировать с материнской платой с помощью программного обеспечения от Asus, MSI, Gigabyte, Biostar и ASRock.

Кулеры Thermaltake UX400 поддерживают установку на процессорные разъёмы Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151 и 1150, а также AMD Socket AM5, AM4, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+ и AM2.

Что касается цены, модели Thermaltake UX400 ARGB Sync (чёрная CL-P142-AL12SW-A и белая CL-P143-AL12SW-A) оцениваются производителем примерно в $24, а базовая версия UX400 (с чёрной матовой верхней крышкой, CL-P149-AL12BL-A) — в $21.

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Теги: кулер, thermaltake, система охлаждения
кулер, thermaltake, система охлаждения
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