Исследование Honor: люди всё чаще прибегают к помощи ИИ, но скрывают это

Согласно новому исследованию компании Honor, большинство россиян активно используют искусственный интеллект (ИИ) в рабочей среде, считая его эффективным инструментом для повышения продуктивности. Вместе с тем отношение к ИИ по-прежнему неоднозначное, отметили исследователи: многие предпочитают не афишировать его использование, а часть респондентов выразила обеспокоенность по поводу защиты персональных данных.

81,5 % участников опроса выразили готовность делегировать ИИ стрессовые задачи или прибегать к его помощи в качестве советника — например, при общении с проблемными клиентами, подготовке к собеседованиям, обучении сотрудников или онлайн-знакомствах. 56,6 % уже использовали ИИ в работе, причём для 9,6 % это стало ежедневной практикой.

Половина опрошенных (50,7 %) в этом году используют ИИ значительно чаще, чем год назад. 19,7 % респондентов сообщили, что ИИ помог им увеличить доход или найти дополнительный заработок — почти в два раза больше, чем годом ранее, согласно исследованию Honor за 2024 год. 41 % опрошенных считает, что ИИ делает рабочую среду более комфортной, а 18,2 % — что он помогает снижать стресс и справляться с выгоранием. Вместе с тем почти половина участников опроса (41,7 %) уверена, что ИИ никогда не сможет полностью обходиться без участия человека.

Как при использовании компьютера, так и смартфона пользователи прибегают к помощи ИИ для решения схожих задач: ускорения рабочих процессов (43,2 % респондентов), компенсации нехватки навыков — от креативного мышления до знания языков (40,5 %), автоматизации рутинных задач, включая отчётность (32,4 %), и распределения большого объёма работы (32,2 %).

Участники опроса отмечают позитивные изменения, связанные с применением ИИ: 30,2 % тратят меньше времени на работу, 20,8 % получают от неё больше удовольствия, 21 % принимают более креативные решения, 25,9 % довольны качеством помощи ИИ, у 18,1 % снизилось количество ошибок в результатах.

Благодаря популярности и эффективности ИИ 55 % опрошенных готовы доплачивать за соответствующие функции в смартфоне, хотя 36 % признались в нехватке времени, чтобы лучше разобраться в возможностях ИИ и использовать его более эффективно. Помочь в этом могут устройства с понятным и доступным интерфейсом — такие, как смартфон Honor Magic 7, поставляемый с набором ИИ-инструментов для повышения продуктивности. Среди них: интеллектуальный ассистент в приложении «Заметки», ИИ-переводчик, ИИ-ластик, ИИ-силуэт для работы с изображениями, позволяющий выделять объекты без ручной обводки, ИИ-апскейл для улучшения качества старых фото и ИИ-расширение для кадрирования. Всё это помогает экономить время при подготовке рабочих материалов.

Исследование показывает, что отношение к использованию ИИ остаётся противоречивым. 21 % опрошенных ни в коем случае не признались бы руководству в использовании ИИ на работе, а 6,4 % чувствуют неловкость, когда их хвалят за результат, достигнутый с его помощью. Следует отметить, что не все руководители поддерживают применение подобных инструментов: 11,1 % считают использование ИИ признаком профессиональной деградации, поскольку, по их мнению, сотрудник должен думать самостоятельно.

Результаты исследования подтверждают, что граница между участием человека и возможностями ИИ становится всё менее очевидной. «Люди хотят, чтобы технологии помогали им в работе и жизни, но при этом не отнимали право на последнее слово и контроль. Будущее искусственного интеллекта в России — это не замена людей, а расширение человеческих возможностей, открывающее новые перспективы в профессии и повседневности», — отмечается в исследовании компании Honor.