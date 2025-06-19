OpenAI перестанет работать с ИИ-стартапом Scale AI из-за его сближения с Meta✴

OpenAI сворачивает сотрудничество с ИИ-стартапом Scale AI, занимающимся подготовкой, оценкой и разметкой данных для обучения ИИ-моделей, после заключения им сделки с конкурирующей компанией Meta✴, сообщил агентству Bloomberg представитель OpenAI.

Ранее было объявлено о том, что Meta✴ инвестирует в Scale AI $14,3 млрд в обмен на 49-% долю акций, а также переход в свою команду гендиректора Scale AI Александра Ванга (Alexandr Wang) и ещё ряда сотрудников. В Meta✴ Ванг возглавит новое подразделение по разработке так называемого «суперинтеллекта», оставаясь в совете директоров стартапа, что вызвало опасения у клиентов Scale AI по поводу утечки к конкуренту конфиденциальной информации, касающейся их планов и новейших разработок.

Несмотря на то, что в Scale AI заявили, что не будут делиться конфиденциальной информацией других клиентов с Meta✴, и что Ванг не будет участвовать в повседневной работе стартапа, OpenAI решила разорвать с ним связи. Представитель OpenAI сообщил Bloomberg, что компания ищет других поставщиков более специализированных данных для разработки продвинутых ИИ-моделей.

На прошлой неделе издание Reuters сообщило, что Google тоже решила прекратить сотрудничество со Scale AI в связи с её сближением с Meta✴.

Поскольку крупнейшие клиенты Scale AI начали сворачивать сотрудничество, у стартапа может не остаться иного выбора, кроме как внести изменения в свой бизнес, пишет TechCrunch.

Временный генеральный директор Scale AI Джейсон Дроге сообщил, что компания «удвоит ставку» на свой бизнес приложений, включая создание пользовательских ИИ-сервисов для госучреждений и предприятий.