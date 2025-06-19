«Весёлая, простая и красивая»: Midjourney запустила V1 — свою первую ИИ-модель для генерации видео по изображениям

Midjourney, один из самых популярных стартапов по генерации изображений на основе ИИ, объявил о запуске модели V1, генерирующей видеоролики из изображений. Как и другие модели компании, на момент запуска V1 доступна только через Discord и только онлайн.

«Представляем нашу модель видео V1. Она весёлая, простая и красивая. Доступная за 10 долларов в месяц, это первая модель видео для всех и прямо сейчас», — говорится в аккаунте Midjourney в социальной сети X. V1 составит конкуренцию таким моделям видеогенерации, как Sora от OpenAI, Gen 4 от Runway, Firefly от Adobe и Veo 3 от Google. Midjourney подчеркнула, что в отличие от большинства компаний, сосредоточенных на разработке коммерческих моделей, она в первую очередь ориентирована на творческую аудиторию.

По мнению экспертов, подобно сгенерированным изображениям Midjourney, видеоролики, созданные V1, выглядят «несколько потусторонними, а не гиперреалистичными». Хотя длительность видео, созданного с помощью V1, ограничена пятью секундами, пользователь может продлить его на четыре секунды до четырёх раз подряд, увеличив длительность финального ролика до 21 секунды.

На момент запуска самым дешёвым способом опробовать V1 является подписка на базовый тариф Midjourney стоимостью $10 в месяц с ограниченным количеством генераций. Для безлимитного использования V1 придётся выбрать тариф Pro за $60 или Mega за $120 с дополнительным режимом Relax. Midjourney планирует в течение следующего месяца пересмотреть систему тарифных планов.

Компания ставит перед собой более масштабные задачи, нежели генерация перебивок для голливудских фильмов или создание рекламных роликов. По словам главы Midjourney Дэвида Хольца (David Holz), конечная цель компании — модели ИИ, «способные к моделированию открытого мира в реальном времени». Также в дальнейших планах Midjourney — разработка ИИ-модели для полноценного 3D-рендеринга.

Запуск V1 от Midjourney состоялся всего через неделю после того, как на стартап подали в суд две известные киностудии Голливуда —Disney и Universal. В иске утверждается, что модели Midjourney генерируют изображения персонажей студий, защищённых авторским правом, таких как Гомер Симпсон и Дарт Вейдер.