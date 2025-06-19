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Входить в Facebook✴ можно будет с помощью ключей доступа

Facebook внедряет поддержку авторизации с помощью ключей доступа (Passkey). Это означает, что пользователи смогут отказаться от обычных паролей, выбрав для авторизации более надёжный вариант, например, идентификацию по отпечаткам пальцев или лицу. За счёт этого злоумышленникам будет труднее получить несанкционированный доступ к аккаунтам в социальной сети.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Технологию Passkey принято считать более безопасной альтернативой стандартным паролям, поскольку ключ доступа невозможно подобрать или передать третьим лицам. Технология также обеспечивает защиту от фишинговых атак, когда злоумышленники вынуждают жертву переходить на поддельные сайты и вводить там данные для авторизации. Поскольку ключ доступа привязан к определённому домену, браузер попросту не будет пытаться авторизоваться с ним на других сайтах, в том числе используемых для фишинга.

Meta не сообщила конкретных сроков появления поддержки ключей доступа, сообщив лишь, что она будет реализована в приложениях для Android и iOS в ближайшее время. В дополнение к этому компания планирует добавить поддержку ключей доступа в своё приложения для обмена сообщениями Messenger, благодаря чему пользователи смогут использовать в нём тот же ключ доступа, что и в Facebook. Для авторизации на платформе также можно будет задействовать физический ключ или технологию двухфакторной аутентификации.

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Теги: ff, passkeys, ключи доступа, авторизация, информационная безопасность
ff, passkeys, ключи доступа, авторизация, информационная безопасность
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