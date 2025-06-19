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Разработку российского электромобиля e-Neva заморозили

Проект по производству электрических кроссоверов e-Neva, разработанных ВКО «Алмаз-Антей», поставлен на паузу. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Источник изображения: avtopromnews.ru

Источник изображения: avtopromnews.ru

«Сейчас мы поставили его на паузу — имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят „Алмаз-Антей“. Поэтому — на паузе», — приводит источник слова господина Мантурова.

Серийное производство электромобилей e-Neva планировалось организовать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге (Шушары-Авто), который перешёл в государственную собственность после ухода японской компании из страны. Также предполагалось, что для запуска проекта «Алмаз-Антей» найдёт технологического партнёра.

Минпромторг России заявлял о возможном начале производства кроссоверов e-Neva в 2023 году. Позднее «Алмаз-Антей» сообщил, что планы могут измениться и компания задействует площадку для выпуска собственных грузовиков. В прошлом году Денис Мантуров в беседе с журналистами отметил, что бывший завод Toyota в Шушарах может быть использован для серийного производства автомобилей бренда Aurus.

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Теги: e-neva, электромобиль, производство
e-neva, электромобиль, производство
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