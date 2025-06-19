Playdead готовится подать в суд на сооснователя студии Дино Патти — он утверждает, что его хотят стереть из истории Limbo и Inside

Хотя сооснователь Playdead Дино Патти (Dino Patti) покинул создавшую Limbo и Inside датскую студию ещё в 2016 году и с тех пор со своей новой командой Jumpship выпустил приключение Somerville, прошлое до сих пор преследует разработчика.

Напомним, в марте издание Game Developer сообщало, что Playdead угрожала Патти судом за опубликованный на исходе 2024 года объёмный пост в деловой соцсети LinkedIn о разработке Limbo.

Претензия студии была к использованному в публикации «несанкционированному» фото, принадлежащему Арнту Дженсену (Arnt Jensen) — с ним в 2006 году Патти основал Playdead. С разработчика требовали $77 тысяч (полмиллиона датских крон).

В недавнем разговоре с датским изданием Arkaden Патти рассказал, что Playdead не отказывается от претензий и намерена подать в суд. Разработчик считает эту ситуацию кульминацией своего разлада с Дженсеном, зародившегося ещё до выхода Inside.

По мнению Патти, этим иском Дженсен пытается стереть его из истории студии. «[Постом о разработке Limbo] вы создаёте ложное впечатление значимости своего участия (в том числе творческого) в производстве игры», — считают юристы Playdead.

Патти был исполнительным продюсером Limbo и директором разработки Inside. Сооснователь Playdead посетовал, что в титрах оригинальной Limbo фигурировал на первой странице, а последующие переиздания отодвинули его вглубь списка.

Somerville вышла 15 ноября 2022 года. В тот же день Jumpship стала частью шведского холдинга Thunderful Group, однако прошедшей зимой Патти выкупил независимый статус студии обратно.