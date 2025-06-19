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Крах VR-игр на консолях становится очевидным: Beat Saber перестанет получать новый контент

На этой неделе студия Beat Games объявила о прекращении выпуска нового контента для Beat Saber — одной из самых популярных VR-игр на гарнитурах Sony PlayStation VR и PlayStation VR2. Это демонстрирует трудности зарождающегося направления VR-игр, и, похоже, что у Xbox VR в этом сегменте не было бы ни единого шанса.

Истчоник изображения: Windows Central

Источник изображения: Windows Central

Когда несколько лет назад Microsoft анонсировала Xbox One X, гендиректор игрового подразделения корпорации Фил Спенсер (Phil Spencer) говорил, что консоль получит поддержку гарнитур виртуальной реальности — впервые в экосистеме. Однако в конечном счёте софтверный гигант отложил эти планы и неоднократно заявлял, что не планирует развивать направление виртуальной реальности в будущем.

Отношение Microsoft к виртуальной и дополненной реальности было неоднозначным. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) во время пандемии часто упоминал метавселенную во время своих выступлений. Однако увлечение метавселенной прошло также быстро, как и NFT. В настоящее время широко разрекламированная в прошлом AR-гарнитура Microsoft HoloLens практически мертва, за исключением ограниченного промышленного, медицинского и военного применений.

Два крупных игрока продолжали борьбу в этом направлении, и их успех был неоднозначным. Beat Saber стала одной из немногих VR-игр, которым удалось добиться популярности. Теперь же разработчик игры объявил о прекращении выпуска нового контента для Beat Saber на PSVR и PSVR2. С июня перестанут выходить обновления, а 21 января следующего года перестанет работать мультиплеер. Несмотря на это, игра останется доступной для покупки, а весь купленный ранее пользователями контент будет доступен в будущем.

Многие поклонники Xbox были разочарованы, когда Microsoft объявила, что планы изменились и Xbox One X не получит поддержку VR. Однако нынешняя ситуация в сегменте VR-игр указывает на то, что это, вероятно, было правильным решением. Даже Apple с огромным количеством преданных клиентов не добилась успеха со своей гарнитурой Vision Pro. Если Apple и Sony не смогли превратить направление VR-игр во что-то более привлекательное, чем можно увидеть сейчас, то нет никаких оснований полагать, что это смогла бы сделать Microsoft. При этом в будущем, вероятно, VR и AR ещё сыграют свою роль. Этому будет способствовать появление более компактных и автономных гарнитур.

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Теги: beat saber, psvr, vr-гарнитура
beat saber, psvr, vr-гарнитура
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