Крах VR-игр на консолях становится очевидным: Beat Saber перестанет получать новый контент

На этой неделе студия Beat Games объявила о прекращении выпуска нового контента для Beat Saber — одной из самых популярных VR-игр на гарнитурах Sony PlayStation VR и PlayStation VR2. Это демонстрирует трудности зарождающегося направления VR-игр, и, похоже, что у Xbox VR в этом сегменте не было бы ни единого шанса.

Когда несколько лет назад Microsoft анонсировала Xbox One X, гендиректор игрового подразделения корпорации Фил Спенсер (Phil Spencer) говорил, что консоль получит поддержку гарнитур виртуальной реальности — впервые в экосистеме. Однако в конечном счёте софтверный гигант отложил эти планы и неоднократно заявлял, что не планирует развивать направление виртуальной реальности в будущем.

Отношение Microsoft к виртуальной и дополненной реальности было неоднозначным. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) во время пандемии часто упоминал метавселенную во время своих выступлений. Однако увлечение метавселенной прошло также быстро, как и NFT. В настоящее время широко разрекламированная в прошлом AR-гарнитура Microsoft HoloLens практически мертва, за исключением ограниченного промышленного, медицинского и военного применений.

Два крупных игрока продолжали борьбу в этом направлении, и их успех был неоднозначным. Beat Saber стала одной из немногих VR-игр, которым удалось добиться популярности. Теперь же разработчик игры объявил о прекращении выпуска нового контента для Beat Saber на PSVR и PSVR2. С июня перестанут выходить обновления, а 21 января следующего года перестанет работать мультиплеер. Несмотря на это, игра останется доступной для покупки, а весь купленный ранее пользователями контент будет доступен в будущем.

Многие поклонники Xbox были разочарованы, когда Microsoft объявила, что планы изменились и Xbox One X не получит поддержку VR. Однако нынешняя ситуация в сегменте VR-игр указывает на то, что это, вероятно, было правильным решением. Даже Apple с огромным количеством преданных клиентов не добилась успеха со своей гарнитурой Vision Pro. Если Apple и Sony не смогли превратить направление VR-игр во что-то более привлекательное, чем можно увидеть сейчас, то нет никаких оснований полагать, что это смогла бы сделать Microsoft. При этом в будущем, вероятно, VR и AR ещё сыграют свою роль. Этому будет способствовать появление более компактных и автономных гарнитур.