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Маск на пути к суперприложению: X запустит кошелёк и инвестиции уже в этом году

Социальная сеть X намерена стать не просто платформой для общения, но и полноценным цифровым центром финансовых операций. Генеральный директор компании Линда Яккарино (Linda Yaccarino) заявила, что пользователи в ближайшее время смогут совершать инвестиции и торговать активами прямо через приложение.

Источник изображения: BoliviaInteligente / Unsplash

Источник изображения: BoliviaInteligente / Unsplash

По её словам, участники соцсети вскоре смогут управлять личными финансами — от оплаты повседневных покупок до совершения сложных финансовых операций. Такие возможности, по замыслу руководства, должны помочь X конкурировать с китайским приложением WeChat, которое давно стало эталоном многофункциональных платформ. В планах также запуск цифрового кошелька X Money, созданного при участии Visa, а также возможное внедрение дебетовой или кредитной карты уже в этом году, сообщает Financial Times.

Однако переход на новый уровень развития связан с серьёзными вызовами. Выход на рынок финансовых услуг потребует соблюдения строгих регуляторных требований, включая лицензирование и противодействие отмыванию денег. Важно и то, что компания до сих пор восстанавливается после потери значительной части рекламодателей, произошедшей после покупки Twitter Илоном Маском (Elon Musk). Многие бренды опасались появления своей рекламы рядом с нежелательным контентом из-за более мягкой политики модерации.

Яккарино отметила, что 96 % рекламодателей, сотрудничавших с Twitter до покупки, вернулись на платформу, и пообещала, что в ближайшее время будет достигнут уровень доходов 2022 года. Однако представители некоторых рекламных агентств, опрошенные Financial Times на фестивале Cannes Lions, заявили, что пока проявляют осторожность. Они сомневаются в способности X быстро решить проблемы с наличием токсичного контента на площадке и восстановить доверие брендов. Также были упомянуты случаи давления на рекламодателей, некоторые из которых даже «чувствовали намёки» на принуждение к размещению рекламы под угрозой судебных разбирательств. Один из неназванных собеседников отметил, что связь Маска с Дональдом Трампом (Donald Trump) только усиливает напряжённость у потенциальных партнёров.

Помимо финансовых сервисов, компания активно занимается разработкой ИИ-технологий. После сделки с xAI, стартапом Маска, стоимость которого оценивается в $45 млрд, X получила дополнительные ресурсы для улучшения таргетирования рекламы и работы с трендовым контентом. Как отметила Яккарино, теперь в команде вдвое больше инженеров, чем раньше, что должно положительно сказаться на развитии платформы. Кроме того, по данным аналитической компании Emarketer, выручка X в этом году должна увеличиться до $2,3 млрд по сравнению с $1,9 млрд в предыдущем году. Однако стоит учитывать, что в 2022 году, до прихода Маска, этот показатель составлял $4,1 млрд.

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Теги: илон маск, социальная сеть x, twitter x
илон маск, социальная сеть x, twitter x
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