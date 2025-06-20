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Разработчики Lies of P похвастались продажами игры и снизили сложность дополнения Overture

Неожиданный релиз сюжетного дополнения Overture к ролевому экшену Lies of P от издателя Neowiz и разработчиков из южнокорейской Round8 Studio подстегнул не только пиковый онлайн в Steam, но ещё и продажи игры.

Источник изображения: X (Luwukino)

Источник изображения: X (Luwukino)

Напомним, в последний раз о продажах Lies of P в Neowiz и Round8 Studio отчитывались ещё осенью 2023 года: менее чем за месяц после релиза боевик купили более миллиона раз (90 % за пределами Южной Кореи).

Как стало известно, вскоре после премьеры дополнения основной игре покорилась новая вершина — к настоящему моменту Lies of P успела разойтись по миру в количестве свыше 3 млн копий.

Источник изображения: Neowiz

Источник изображения: Neowiz

Речь идёт именно о продажах — игроки по подписке Game Pass (в середине марта экшен покинул каталог) не в счёт. Общая аудитория Lies of P с учётом абонентов сервиса Microsoft прошлой весной достигла 7 млн человек.

«Три миллиона марионеток или три миллиона человек? Разницы нет — надеемся, пребывание в Крате пришлось вам по вкусу. Спасибо вам от глубины души», — обратились разработчики к игрокам.

Источник изображения: Neowiz

Источник изображения: Neowiz

Ранее сообщалось, что дополнение Overture оказалось слишком трудным (особенно в режиме «Новая игра +») даже для опытных пользователей Lies of P. Вышедший 20 июня патч 1.9.0.0 снизил сложность расширения.

Lies of P вышла 19 сентября 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Mac (App Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Релиз Overture состоялся 7 июня 2025-го — о выпуске объявили на презентации Summer Game Fest 2025.

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Теги: lies of p, round8 studio, neowiz, ролевой экшен, продажи игр
lies of p, round8 studio, neowiz, ролевой экшен, продажи игр
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