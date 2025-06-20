Реклама в лондонском метро утверждает, что Metroid Prime 4: Beyond «уже доступна», хотя у игры ещё нет даты выхода

Горячо ожидаемый приключенческий экшен от первого лица Metroid Prime 4: Beyond для Nintendo Switch и Switch 2 пока не получил даже дату выхода, но если верить новой рекламе в лондонском метро, уже поступил в продажу.

В ночь на 20 июня по сети начали циркулировать фотографии из метро Лондона с новой рекламой Metroid Prime 4: Beyond. На баннере фигурирует надпись, что игра «уже доступна», хотя это не так.

Журналисты портала Video Games Chronicle наличие плаката в лондонской подземке подтвердили (см. фото ниже) и отчитались о присутствии упомянутой фразы на рекламном объявлении.

Одновременно с этим в VGC обратили внимание на расположенный неподалёку баннер Mario Kart World с аналогичной надписью. В отличие от Metroid Prime 4: Beyond, гоночная аркада от Nintendo действительно уже вышла.

При этом на постере Metroid Prime 4: Beyond надпись «уже доступна» явно закрывает собой другую, более короткую (например, «2025»). В VGC полагают, что сообщение могли по ошибке скопировать с рекламного объявления Mario Kart World.

Как бы то ни было, ситуация намекает на близость игры или хотя бы анонса даты выхода. Реклама Metroid Prime 4 соседствует с баннерами других скорых релизов для Switch 2: Donkey Kong Bananza (17 июля) и Super Mario Party Jamboree (24 июля).

Metroid Prime 4: Beyond запланирована на 2025 год — игра выйдет одновременно на Nintendo Switch и Switch 2. На консоли нового поколения обещают подтянутую графику, ускоренные загрузки, режим мыши и поддержку 120 кадров/с.