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Nvidia заинтересовалась атомной энергетикой и присоединилась к Биллу Гейтсу

Nvidia через своё венчурное подразделение NVentures присоединилась к Биллу Гейтсу (Bill Gates) и HD Hyundai в финансировании стартапа в области атомной энергетики TerraPower. Эта компания с 2006 года разрабатывает малые модульные реакторы (Small Modular Reactor, SMR) для стандартизации, миниатюризации и масштабирования ядерной энергетики. Общий бюджет совместного проекта составляет $650 млн.

Источник изображения: TerraPower

Источник изображения: TerraPower

TerraPower спроектировала и начала подготовку к строительству в Вайоминге атомной электростанции Natrium ​​мощностью 345 мегаватт, которая использует жидкий натрий для охлаждения. Этот объект, как надёжный источник чистой энергии, включён в программу демонстрации усовершенствованных реакторов Министерства энергетики США.

На площадке Natrium уже начато строительство вспомогательных сооружений, но одобрение от комиссии по ядерному регулированию, необходимое для начала возведения самого предприятия, пока не получено. TerraPower ожидает получить его до конца 2025 года, а ввод объекта в строй намечен на 2030 год.

Nvidia — далеко не первопроходец в атомной энергетике среди технологических компаний:

  • Oracle уже получила разрешение на строительство трёх SMR общей мощностью один гигаватт.
  • Microsoft работает над перезапуском ядерного реактора Three Mile Island.
  • Google подписала соглашение с Kairos на создание семи SMR.
  • Amazon профинансировала три разные энергетические компании, из которых две работают с ядерными реакторами.

Из лидеров лишь Meta слегка задержалась на старте, заинтересовавшись ядерной энергетикой лишь в конце прошлого года.

Westinghouse, столп ядерной энергетики США, продвигает свой микроядерный реактор eVinci. Этот блок легко умещается в грузовике и рассчитан на круглосуточную работу в течение восьми лет без дозаправки, после чего производитель обещает заменить его новым, чтобы минимизировать простой и обеспечить бесперебойную питание.

На начальной стадии строительства находится демонстрационный реактор Kairos Hermes. Он предназначен для испытания технологии и на первом этапе сможет производить около 35 мегаватт тепла. В случае успеха и получения одобрения реактор будет перепрофилирован на выработку электроэнергии.

Руководители всех крупных ИИ-компаний сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ИИ в первую очередь зависит от наличия достаточных генерирующих мощностей.

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Теги: атомная электростанция, ядерный реактор, электроэнергия, искусственный интеллект
атомная электростанция, ядерный реактор, электроэнергия, искусственный интеллект
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