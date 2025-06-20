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Softbank вместе с Nvidia и TSMC предлагает построить мини-Шэньчжэнь в Аризоне за $1 трлн

Основатель японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) в последние месяцы проявляет живой интерес к участию в финансировании ряда крупных проектов в США и на Ближнем Востоке, связанных с развитием инфраструктуры ИИ. Компания также готова направить до $1 трлн на превращение Аризоны в крупный промышленный кластер.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, прообразом будущего кластера в этом американском штате может выступить китайский Шэньчжэнь, который выпускает огромный ассортимент высокотехнологичной продукции. В Аризоне SoftBank, помимо прочего, намерена наладить выпуск промышленных роботов, подключаемых к современным системам искусственного интеллекта с целью постоянного совершенствования их навыков.

К реализации проекта по созданию такого хаба в США японская корпорация собирается привлечь Nvidia с её ускорителями вычислений, а вот роль тайваньской TSMC пока не до конца ясна. Последняя сама по себе намеревается вложить $165 млрд в строительство на территории США как минимум шести предприятий по обработке кремниевых пластин и ещё двух по их тестированию и упаковке. Скорее всего, реализация двух этих инициатив не будет пересекаться. Проект SoftBank получил условное обозначение «Crystal Land» и должен стать самым амбициозным в жизни 67-летнего основателя японской корпорации.

Он уже начал вести переговоры с американскими чиновниками с целью предоставления налоговых льгот для компаний, которые решатся построить свои предприятия в будущем технологическом парке в штате Аризона. Вовлечены в обсуждение проекта и представители южнокорейской Samsung Electronics. Сама SoftBank сформировала список компаний, в которые она вложила средства через свой венчурный фонд Vision Fund, которые могли бы принять участие в реализации проекта Crystal Land. Стартапы в сфере робототехники попали в этот список.

Будущее проекта во многом зависит от поддержки со стороны американских властей, но до уровня министра торговли США представители SoftBank в лоббировании своих интересов уже добрались, если верить слухам. Японская корпорация готова участвовать и в других проектах на территории США, включая анонсированный в январе Stargate, а также инвестировать $30 млрд в капитал стартапа OpenAI и поглотить стартап Ampere Computing за $6,5 млрд. Политическая значимость некоторых из этих проектов для властей США поможет SoftBank активнее привлекать к их финансированию средства сторонних инвесторов. Вливая серьёзные суммы в развитие центров обработки данных для ИИ, компания надеется снизить стоимость разработки новых языковых моделей и ускорить распространение соответствующих технологий на рынке.

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Теги: softbank, аризона, масаёси сон, сша, технопарк
softbank, аризона, масаёси сон, сша, технопарк
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