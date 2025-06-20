«Наконец-то Uncharted 5»: первый трейлер китайского AAA-боевика Blood Message впечатлил игроков

Китайский издатель NetEase Games представил свою первую однопользовательскую AAA-игру — линейный кинематографический боевик Blood Message от внутренней студии 24 Entertainment Lin’an.

События Blood Message развернутся на закате империи Тан. По сюжету игроки в роли безымянного гонца и его юного сына присоединятся к восстанию округа Дуньхуан против власти тибетцев, которое произошло в 848 году.

Пользователям Blood Message предстоит отправиться в полное опасностей путешествие на Восток: преодолеть 3000 ли (1,5 тыс. км) до самого сердца, столицы империи Тан — города Чанъань.

Скриншоты

Анонс Blood Message сопровождался пятиминутным дебютным трейлером (см. видео ниже). Доступный на китайском языке с английскими субтитрами ролик демонстрирует отрывки из будущего приключения, включая первые геймплейные кадры.

Зрители в комментариях к трейлеру остались впечатлены качеством Blood Message и уже сравнивают её с другими видными приключенческими экшенами вроде Assassin’s Creed и Uncharted. «Наконец-то Uncharted 5», — дождался collinz126.

Обещают зрелищное и эмоциональное приключение о том, как обычные люди могут творить историю, реалистичную боевую систему с элементами стелса и выживания, а также графику на Unreal Engine 5.

Blood Message создаётся для ПК и неназванных консолей. По мнению NetEase, игра знаменует начало «нового поколения больших приключений». Сроки выхода не уточняются.