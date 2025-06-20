Разделение Western Digital и SanDisk создало проблемы с Windows 11 владельцам накопителя WD Black SN770

Microsoft блокирует получение обновления Windows 11 версии 24H2 на системах с популярными твердотельными накопителями Western Digital (Sandisk). При этом компания не предоставляет каких-либо рекомендаций пользователям по загрузке и установке новой прошивки для затронутых SSD, которая уже несколько месяцев доступна и, что самое главное, решает эту проблему.

Речь идёт о твердотельном накопителе WD Black SN770 — одном из самых популярных на рынке. Владельцы таких SSD столкнулись при установке обновления Windows 11 24H2 с предупреждением, что их система оснащена аппаратным обеспечением, не готовым для этой версии Windows, а потому обновление можно будет установить только после того, как эта проблема будет решена. Никаких дополнительных советов пользователю система не предоставляет. Более того, данная проблема официально не отражена в документации Microsoft по работоспособности обновлений.

Сама по себе проблема, по-видимому, возникает из-за несовместимости, связанной с тем, что конкретная модель накопителя лишена собственного DRAM-кеша, а потому используют для кеширования данных системную память. Western Digital выпустила прошивку, устраняющую эту проблему, ещё в октябре прошлого года. Однако система обновлений Windows, похоже, предоставляет неправильную ссылку на это обновление. Как результат, пользователи не могут обновить саму операционную систему.

По словам одного из пользователей Reddit, он смог самостоятельно разобраться в проблеме, установив нужную прошивку на свой SSD, используя специальное приложение Sandisk Dashboard для обновления ПО для твердотельных накопителей. Хотя Windows предоставляет ссылку на обновление прошивки на сайт Western Digital, он содержит мало полезной информации и пользователю пришлось самому выяснять, что для обновления накопителя WD Black SN770 ему нужна именно программа SanDisk Dashboard. Вероятно, путаница возникла из-за того, что Western Digital разделилась на две компании и все продукты, так или иначе связанные с NAND-памятью, теперь обслуживаются компанией SanDisk.

На сайте SanDisk действительно можно найти нужное приложение SanDisk Dashboard для обновления SSD Western Digital, включая модели WD Green, Blue, Red, WD_Black, а также для моделей под собственным брендом SanDisk SSD Plus M.2, Extreme M.2, Extreme Pro M.2 и Ultra 3D. После успешного обновления прошивки на своём WD Black SN770 пользователь смог обновить и Windows 11 до версии 24H2 без каких-либо проблем.

До тех пор, пока процесс загрузки и установки прошивки для SSD не работает автоматически, владельцам затронутых накопителей необходимо полагаться на программу обновления SanDisk Dashboard для установки нового ПО, которое позволит установить Windows 11 24H2.