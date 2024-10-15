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Обновление Windows 11 24H2 вызвало проблемы со стабильностью на системах с твердотельными накопителями Western Digital

Масштабная программа бета-тестирования, через которую проходит каждая версия операционной системы Microsoft Windows, не может предусмотреть всех ситуаций, а потому некоторые проблемы возникают уже после начала распространения обновлений. В частности, Windows 11 24H2 оказалась виновницей появления «синих экранов смерти» у владельцев ПК с твердотельными накопителями Western Digital отдельных моделей.

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

По крайней мере, ситуация с циклическим уходом в «синий экран» возникала при наличии в системе твердотельных накопителей моделей WD Black SN770 и WD Blue SN580 с протоколом NVMe, которые лишены собственного DRAM-кеша, а потому используют для кеширования данных системную память. По умолчанию в ней выделяется область объёмом 64 Мбайт, но обновление Windows 11 24H2 увеличило этот предел до 200 Мбайт, вызвав проблемы с работой системы. Что характерно, откат операционной системы до версии 23H2 устранял проблему со стабильностью работы.

Как отмечает TechSpot, избавляться от обновления 24H2 нет особой необходимости, поскольку в реестре можно ограничить объём системной памяти, выделяемой под нужды кеширования данных SSD, до тех самых 64 Мбайт, после чего операционная система продолжает работать более или менее стабильно. Конечно, такие меры негативно сказываются на быстродействии твердотельного накопителя, но они хотя бы позволяют работать с операционной системой.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: western digital, ssd, windows 11 24h2, windows 11, bsod
western digital, ssd, windows 11 24h2, windows 11, bsod
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