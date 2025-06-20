«Ростелеком» и МГТУ объединили усилия на благо российской игровой индустрии

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» и Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана объявили о заключении меморандума в сфере образования, инноваций и игровой индустрии.

«Ростелеком» и МГТУ договорились вовлекать студентов университета в разработку концепций игр и интерактивных сервисов, организовать специализированные курсы и программы для школьников, увлекающихся игровыми технологиями.

Стороны также планируют совместный пилотный коммерческий курс по разработке игр. Первую его часть разместят на образовательной платформе «Ростелеком Лицей», а вторая будет проходить очно в МГТУ.

Кроме того, партнёры собираются проводить специализированные мероприятия с целью обучения и развития профессиональных навыков разработчиков, а также обмена опытом. Лучшие проекты будут представлены на игровой платформе «Ростелекома».

Соглашение о сотрудничестве двух сторон в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и ректор МГТУ Михаил Гордин.

По мнению Годовикова, индустрия видеоигр в России обладает огромным потенциалом для роста, а партнёрство с МГТУ станет важным шагом в развитии отечественного гейминга.

Гордин подчеркнул, что диалог между образованием и бизнесом — залог сильной, практико-ориентированной подготовки. МГТУ уже активно развивает направление обучения специалистов для индустрии компьютерных игр.