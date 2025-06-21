Samsung запустит собственную систему оповещения о землетрясениях с функциями, которых нет у Google

Samsung разрабатывает собственную систему предупреждения о землетрясениях, которая предлагает больше возможностей, чем аналог от Google. В бета-версии One UI 8 обнаружили функцию, предназначенную для оповещения пользователей о сейсмических событиях. Судя по описанию, она способна распознавать землетрясения и выводить предупреждение непосредственно до того, как толчки достигнут местоположения пользователя. Уведомления появляются в виде полноэкранного сообщения со звуковым сигналом.

В отличие от системы Google, которая уже давно интегрирована в Android и доступна на всех устройствах этой платформы, Samsung решила пойти дальше и добавила несколько уникальных возможностей. Например, пользователи смогут заранее просмотреть, как будет выглядеть уведомление и сохранить историю полученных оповещений. Также предусмотрена настройка чувствительности уведомлений в зависимости от времени суток и силы толчков. Ещё одной полезной функцией станет список ближайших укрытий и возможность отображения контактной информации владельца смартфона и его медицинских данных для спасателей.

Как отмечает 9to5Google, пока сложно оценить эффективность системы Samsung, и приложение Google на сегодняшний день, вероятно, остаётся более универсальным, хотя некоторые функции Samsung выглядят полезными. Например, возможность тестировать уведомления или автоматически отображать экстренную информацию.

В целом возникает вопрос, зачем Samsung понадобилось дублировать сервис, который уже есть в Android? Ответ, предположительно, может состоять в том, что есть регионы, где сервисы Google недоступны, например, в Китае. А с учётом того, что ранее энтузиасты находили в коде One UI альтернативу Android Auto, созданную специально для этого региона, то всё выглядит довольно естественно.