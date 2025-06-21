«Крупнейшая утечка в истории» оказалась устаревшим сборником архивов паролей

19 июня 2025 года источники сообщили о попадании в открытый доступ 16 млрд учётных записей многих популярных интернет-сервисов. Согласно сообщениям экспертов, большинство данных были опубликованы впервые. Подобное должно было заставить всех неравнодушных к своим аккаунтам пользователей отреагировать на угрозу, поменяв пароли и логины. Но когда страсти немного улеглись, выяснилось, что данная утечка — это всего лишь многолетний сборник устаревших архивов.

Разбор ситуации с огромной базой, названной по горячим следам «матерью всех взломов», заставил быстро охладить горячие головы. Во всём массиве этой информации так и не нашли признаков свежих взломов, что позволяет говорить, что ни один из популярных интернет-сервисов в последние недели или месяцы не подвергался результативной атаке.

Обнаруженный массив представляет собой сформированную за многие годы обширную подборку, которая была создана с помощью ворующего пароли вредоносного программного обеспечения. В частности, по стилю формирования логов в базе специалисты сделали вывод, что информация собрана инфостилерами. Они заражают компьютеры под управлением Windows и операционных систем Apple, перехватывают нажатия клавиш и методично собирают информацию обо всех логинах и паролях, которые введены в системе. Затем злоумышленник загружает журналы отчётов себе на компьютер, в результате чего вся личная информация становится скомпрометированной.

База на 16 млрд учётных записей, судя по всему, годами собиралась из тысяч или даже сотен тысяч небольших баз, созданных после взломов за несколько последних лет. Её могли собирать как злоумышленники, так и компании по кибербезопасности, чтобы держать руку на пульсе. Кто выложил базу в открытый доступ, сегодня неизвестно. Но непосредственной угрозы для граждан, скорее всего, она не несёт, хотя это хороший случай лишний раз убедиться, что приватность и защищённость в интернете — это миф.

Ещё раз подчеркнём, что в данном инциденте с публикацией огромной базы учётных данных речь не идёт о факте взлома в виде единого инцидента, в ходе которого была похищена сверхкрупная база данных. В то же время подборка весьма внушительная: 16 млрд учётных записей — это осязаемые риски для многих пользователей. Как минимум это даёт понять, что мишенью может стать каждый просто по законам больших чисел. Паниковать не нужно, но оставаться беспечным тоже нельзя.