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Межпланетная станция NASA «Психея» поддала газу и ускорилась по направлению к Марсу

В NASA сообщили, что 16 июня 2025 года межпланетная станция «Психея» (Psyche) впервые за несколько месяцев простоя запустила на полную мощность все четыре своих тяговых электроплазменных двигателя. Работа двигателей суммарно будет поддерживаться в течение трёх месяцев до ноября этого года, что позволит станции выйти на заданную траекторию для облёта Марса в мае 2026 года. А ведь этого могло не случиться — в апреле топливная система станции забарахлила.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Работа всех четырёх электрических двигателей «Психеи» была приостановлена с начала апреля, пока команда миссии расследовала неожиданное падение давления в магистрали подачи основного ксенонового топлива. После всестороннего тестирования и анализа команда определила возможные причины, которые могли привести к неисправности клапана в магистрали подачи ксенона. Переход на идентичную резервную линию подачи топлива в конце мая полностью восстановил работоспособность двигательной установки.

Станция «Психея» приводится в движение газообразным ксеноном, который ионизируется двигателями для создания мягкой, но постоянной тяги. Трёхмесячная работа двигателей позволит космическому аппарату выполнить давно запланированный облёт Марса в мае 2026 года. Космический аппарат будет использовать гравитацию планеты как пращу, которая поможет ему ускориться на пути к астероиду Психея.

Ожидается, что в августе 2029 года станция «Психея» прибудет к целевому астероиду, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Космический аппарат стартовал из Космического центра NASA им Кеннеди во Флориде в октябре 2023 года. Одноимённый астероид — это не только гора драгоценных металлов на квинтиллионы долларов США. Это обнажённое внутреннее ядро не родившейся планеты, такой же, как наша Земля. Взглянуть на такое со стороны и вблизи — это станет бесценным научным опытом.

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Теги: психея, psyche, межпланетные экспедиции, космический зонд, nasa
психея, psyche, межпланетные экспедиции, космический зонд, nasa
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