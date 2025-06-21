Наблюдатели заметили секретную встречу китайских спутников в космосе — возможно для дозаправки

Следящая за орбитальной обстановкой компания s2a systems сообщила, что 14 июня на геосинхронной орбите на высоте 35 786 км над экватором произошла секретная встреча двух китайских спутников. При наблюдении в оптику с Земли спутники слились в один объект, словно произошла стыковка. Через время они разошлись и отправились на другие орбиты. За встречей с близкого расстояния наблюдали два разведывательных спутника США.

Предполагается, что китайцы провели дозаправку корабля на орбите. Танкер в виде спутника «Шицзянь-25» (Shijian-25) был запущен в космос 6 января 2025 года. Его первой задачей стояла заправка топливом спутника «Шицзянь-21», отправленного на орбиту 24 октября 2021 года. Спутник «Шицзянь-21» предназначался для инспекции спутников и для свода их с орбиты или перемещения на орбиту захоронения, что он успешно проделал после выхода в космос. Очевидно, он израсходовал на это много топлива и для дальнейшей работы нуждался в дозаправке.

A short time-lapse of today's 11:46-hour coverage of SJ-21 and SJ-25, recorded from 08:47 to 20:33 UTC. pic.twitter.com/Z8SjGLNDuH — s2a systems (@s2a_systems) June 13, 2025

Спутники сблизились для этой операции 13–14 июня. Была ли операция дозаправки, неизвестно. Как минимум произошла стыковка. Возможно, Космические силы США, отправившие на место встречи два разведывательных спутника — USA 270 и USA 271, смогут пролить больше света на это событие. Они и раньше наблюдали подобные манёвры китайских спутников, что открыто называют тренировкой космических сражений.

США и другие космические державы пока не пытались перезаправлять в космосе спутники. Ранее компания Northrop Grumman испытала возможность стыковаться с израсходовавшими топливо спутниками, чтобы отводить их на орбиту захоронения или снова возвращать в строй. Но аппараты Mission Extension Vehicle-1 и Mission Extension Vehicle-2 Northrop Grumman служили своего рода навесной двигательной установкой, не стремясь вернуть к работе двигатели отработавшего своё спутника.

Вероятно, первой попыткой заправить спутник на орбите силами кораблей США станет демонстрация на кораблях Starship компании SpaceX. В теории, это могло произойти ранее, но серия последних аварий Starship отдаляет такое испытание на неизвестный срок, и это будет уже другая история.