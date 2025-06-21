На китайских торговых площадках появились материнские платы для Nintendo Switch 2 стоимостью $124

Спустя две недели с начала продаж игровой приставки Nintendo Switch 2 на китайских торговых площадках начали появляться серийные материнские платы для консоли. Местные маркетплейсы вроде Goofish предлагают их по 888 юаней ($124) за штуку.

Материнские платы для Switch 2 выпускаются на печатной плате панельного формата. На одной такой плате может быть размещено две материнские платы. На более поздних этапах производители и сборщики, как Foxconn в случае Switch 2, разделяют их. Печатные платы с китайских торговых площадок практически идентичны официальной розничной версии и имеют те же маркировочные штампы, вероятно, нанесенные во время проверки на линии сборки. И всё же у плат на маркетплейсах отсутствуют некоторые металлические защитные кожухи для важных компонентов.

Материнские платы для замены, официально распространяемые Nintendo Japan, оцениваются в $175, что делает китайское предложение дешевле. На данный момент неизвестно, использует ли Nintendo проверку ID на уровне компонентов для сопряжения каждой детали с определённой печатной платой, что может серьезно затруднить послепродажный ремонт консоли. Было бы интересно посмотреть, сможет ли кто-то собрать Switch 2 с нуля, используя подобную материнскую платы и другие сторонние компоненты.

На самой материнской плате размещён процессор SoC Tegra T239 от Nvidia, содержащий 8 ядер Arm Cortex-A78C, а также графический процессор на архитектуре Ampere с 1536 ядрами CUDA, предположительно основанный на кристалле GB10. Данный чип, вероятно, не так дорог в производстве, поскольку в нём используется набор устаревших 8-нм и 10-нм технологий Samsung. А те же ядра Arm и компоненты Nvidia IP датируются 2020 годом выпуска.

В рамках теста на прочность YouTube-блогера JerryRigEverything консоль выдержала 50 ударов металлическими плоскогубцами. А вот ремонтопригодность у приставки весьма низкая. Эксперты iFixit поставили ей оценку 3 из 10.