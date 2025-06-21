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Hisense представила для российского рынка новейшие телевизоры, проекторы и многое другое

Компания Hisense, специализирующаяся на производстве телевизионной и бытовой техники, провела в Москве первую конференцию Hisense. Tech Inside, посвящённую новейшим технологиям. На мероприятии топ-менеджеры Hisense рассказали о стратегии компании в рамках инновационного развития, и познакомили гостей с её новыми решениями.

«Из нового мы выбираем лучшее и находим пути применения передовых разработок в привычных предметах быта. В результате выполнение рутинных задач становится удовольствием. Техника Hisense берёт на себя все тонкости процесса, предоставляя пользователям лишь блестящий результат», — сообщил Деян Ачимович, вице-президент по продажам бытовой техники в России и СНГ компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense.

Вниманию гостей мероприятия была предложена экспозиция техники Hisense, включающая новинки 2025 года. В их числе телевизор Hisense 116UXQ с диагональю экрана 116 дюймов, новой технологией подсветки RGB Mini-LED и аудиосистемой 6.2.2. Также на конференции были представлены телевизоры Hisense серии Q из сегментов Mini-LED и QLED. Сегмент Mini-LED-телевизоров, доступный в России, пополнился моделями Hisense U8Q, Hisense U7Q и Hisense U7Q Pro, в категории QLED-устройств был представлен телевизор Hisense E7Q Pro.

Новинки могут похвастаться режимом Room Fitting Tuning для настройки звучания в зависимости от планировки помещения, датчиком AI Chroma Light Sencor, который регулирует яркость и цветопередачу в соответствии с окружающими условиями, а также поддержкой технологии 3D LUT (Look-Up Table) ТВ для обеспечения реалистичных цветов.

Также следует отметить использование ИИ-ресурсов, а именно AI 4K Upscaler, очерчивающего границы объектов и улучшающего детализацию текстур, AI HDR Upscaler, повышающего качество воспроизведения контента HDR10 до близкого к HDR10+, AI Depth PRO, увеличивающего глубину кадра и выразительность ключевых объектов, AI Natural Face, подчеркивающего естественность контуров и выражения лиц и т. д. И конечно же следует добавить к этому большие размеры диагонали, мощный игровой режим и глубокое звучание.

Телевизор Hisense E7Q Pro, пополнивший семейство QLED-телевизоров компании, отличается оптимальной частотой обновления и сбалансированной цветопередачей. В нём предусмотрены специальные режимы для получения иммерсивного опыта в играх, а также поддержка технологий Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 и HDR10+. Кроме того, телевизор поддерживает ИИ-технологии AI Light Sensor, AI Sports Mode, AI Smooth Motion.

Также на мероприятии был представлен саундбар Hisense HT Saturn, настройка звука которого производилась при поддержке специалистов французской компании Devialet, признанного эксперта на мировом аудиорынке. Аудиосистема HT Saturn оснащена передовыми технологиями звучания и легко интегрируется с телевизорами Hisense с помощью технологии Hi-Concerto. Помимо чёткой детализации, устройство в автоматическом режиме анализирует акустику помещения и в соответствии с его параметрами подстраивает характеристики воспроизведения аудио.

Гости мероприятия могли по достоинству оценить новейшие разработки Hisense — ультракороткофокусный проектор Hisense PT1 и компактный проектор Hisense M2 Pro, созданные, чтобы воссоздавать атмосферу кинотеатра. Благодаря технологии TriChroma 4K и яркости 2500 ANSI-люмен проектор Hisense PT1 обеспечивает естественную цветопередачу (до 110 % BT2020) и комфортный просмотр при различных условиях освещения. Благодаря компактным размерам среднефокусный проектор TriChroma 4K Hisense M2 Pro без труда транспортируется, что позволяет устраивать с его помощью вечеринки и кинопоказы даже на открытом воздухе. Следует отметить, что трёхцветный лазерный источник света TriChroma значительно расширяет базовую цветовую палитру.

На Hisense. Tech Inside также демонстрировались холодильники серии Kitchenfit — Hisense RB3K330SAC1, Hisense RL3K370SAIE и Hisense FT3K310SAIE, которые хорошо подходят для интерьера любой кухни. Во-первых, глубина моделей составляет всего 60 см. Во-вторых, устройства обладают улучшенным механизмом петель. В-третьих, угол открывания дверцы превышает 103° с минимальными зазорами (2,5 мм по бокам и 5 мм сверху). Следует добавить, что новинки имеют мощный инверторный компрессор, их работой можно управлять удаленно, а такие функции, как Convert для переключения морозильной камеры в холодильную в модели Hisense FT3K310SAIE, позволят адаптировать холодильники к предпочтениям пользователей.

Экспозиция Hisense. Tech Inside также включала стиральные машины компании, в том числе новые модели Hisense WF5I8043BWF и Hisense WD5I8043BWF с функцией сушки. Несмотря на компактные размеры стиральные машины довольно вместительные. Для повышения эффективности работы в них установлены гибридные форсунки. Новинки отличаются поддержкой различных режимов стирки, среди которых легко выбрать наиболее подходящий для бережного ухода за одеждой и бельем. Процессом стирки можно управлять по Wi-Fi.

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Теги: hisense, телевизор, саундбар, холодильник, стиральная машина, проектор
hisense, телевизор, саундбар, холодильник, стиральная машина, проектор
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