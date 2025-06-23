Team Vitality стала чемпионом Blast.tv Austin Major 2025 — это уже седьмая подряд победа команды на крупных турнирах по Counter-Strike 2 в 2025 году

Накануне, 22 июня, в американском городе Остин завершился Blast.tv Austin Major 2025 — первый мейджор 2025 года (и третий в истории) по соревновательному шутеру Counter-Strike 2 от Valve. Итоги турнира — в этом материале.

В финале Blast.tv Austin Major 2025 сошлись европейский состав Team Vitality и монгольский коллектив The MongolZ. Первая по дороге к развязке турнира обыграла Mouz и Navi, а вторая — paiN Gaming и FaZe Clan.

Победу со счётом 2:1 праздновала Team Vitality. Состоящая из двух французов, британца, израильтянина и эстонца команда уступила на карте Mirage (5:13), но уверенно переиграла соперников на Dust2 (13:4) и Inferno (13:6).

Без малого часовая нарезка лучших моментов финального противостояния Team Vitality и The MongolZ на Blast.tv Austin Major 2025, включая церемонию награждения победителей, доступна в прикреплённом видео ниже.

Победа на Blast.tv Austin Major 2025 стала для Team Vitality седьмой подряд на крупных турнирах по CS2, начиная с IEM Katowice 2025 в феврале. Единственной неудачей команды в 2025 году оказался вылет в четвертьфинале Blast Bounty Season One.

Самым ценным игроком турнира был признан француз Матье Эрбо (Mathieu Herbaut) из Team Vitality, более известный под псевдонимом ZywOo⁠. Спортсмен завершил выступление на Blast.tv Austin Major 2025 с рейтингом 1.42.

Призовой фонд Blast.tv Austin Major 2025 составил $1,25 млн. Team Vitality в результате победы досталось $0,5 млн, а The MongolZ довольствовалась $170 тыс. Европейская команда с российскими корнями Team Spirit выбыла из турнира в четвертьфинале.