Team Vitality стала чемпионом Blast.tv Austin Major 2025 — это уже седьмая подряд победа команды на крупных турнирах по Counter-Strike 2 в 2025 году

Накануне, 22 июня, в американском городе Остин завершился Blast.tv Austin Major 2025 — первый мейджор 2025 года (и третий в истории) по соревновательному шутеру Counter-Strike 2 от Valve. Итоги турнира — в этом материале.
В финале Blast.tv Austin Major 2025 сошлись европейский состав Team Vitality и монгольский коллектив The MongolZ. Первая по дороге к развязке турнира обыграла Mouz и Navi, а вторая — paiN Gaming и FaZe Clan.
Победу со счётом 2:1 праздновала Team Vitality. Состоящая из двух французов, британца, израильтянина и эстонца команда уступила на карте Mirage (5:13), но уверенно переиграла соперников на Dust2 (13:4) и Inferno (13:6).
Без малого часовая нарезка лучших моментов финального противостояния Team Vitality и The MongolZ на Blast.tv Austin Major 2025, включая церемонию награждения победителей, доступна в прикреплённом видео ниже.
Победа на Blast.tv Austin Major 2025 стала для Team Vitality седьмой подряд на крупных турнирах по CS2, начиная с IEM Katowice 2025 в феврале. Единственной неудачей команды в 2025 году оказался вылет в четвертьфинале Blast Bounty Season One.
Самым ценным игроком турнира был признан француз Матье Эрбо (Mathieu Herbaut) из Team Vitality, более известный под псевдонимом ZywOo. Спортсмен завершил выступление на Blast.tv Austin Major 2025 с рейтингом 1.42.
Призовой фонд Blast.tv Austin Major 2025 составил $1,25 млн. Team Vitality в результате победы досталось $0,5 млн, а The MongolZ довольствовалась $170 тыс. Европейская команда с российскими корнями Team Spirit выбыла из турнира в четвертьфинале.
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