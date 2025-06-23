На вершине успеха: кооперативная игра Peak от авторов Content Warning и Another Crab's Treasure покорила Steam и стала хитом продаж

Кооперативная игра про скалолазание Peak от разработчиков из Landcrab — объединение Landfall (Content Warning) и Aggro Crab (Another Crab's Treasure) — вышла всего неделю назад, а уже стала настоящим хитом.

Напомним, Peak дебютировала 16 июня в Steam. Проект ударно стартовал на площадке Valve — 100 тыс. проданных копий за первые сутки, 11 тыс. одновременных игроков на пике и «очень положительные» обзоры пользователей.

Как стало известно, первые успехи были лишь началом. Landfall и Aggro Crab к своему удивлению объявили, что суммарные продажи Peak по итогам шести дней после релиза превысили 1 млн копий.

«Почему эта дурацкая гейм-джемовая игра продаётся лучше, чем Another Crab's Treasure?» — отреагировали в Aggro Crab на новое достижение Peak. Для сравнения: Another Crab's Treasure за три с половиной месяца достигла 500 тыс. копий.

Тем временем пиковый онлайн Peak в Steam превысил 102,7 тыс. человек — это лучший результат в истории Aggro Crab и второй по успешности показатель для игр Landfall (более 204,4 тыс. у Content Warning).

По сюжету группа скаутов оказалась затеряна на таинственном острове, и единственная надежда на спасение — в кооперативе на четверых или одному забраться на смертельно опасную гору, где даже «малейшая ошибка может обернуться вашей гибелью».

Peak продаётся в российском Steam за 222 рубля (скидка 38 % до 20:00 МСК) и имеет поддержку лишь английского языка. Накануне, 22 июня, для игры вышел патч, который исправляет вылеты на железе AMD и ряд других неприятных проблем.