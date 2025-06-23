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В России появилась киберспортивная команда Team Yandex по Dota 2, но планы «Яндекса» куда шире

«Яндекс» создала киберспортивную команду Team Yandex по игре Dota 2, а также подала заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex, планируя в дальнейшем развивать киберспортивные проекты. Помимо организации команд киберспортсменов, компания собирается предлагать образовательные курсы по геймингу и продавать аксессуары и периферию, пишет Forbes со ссылкой на информацию компании.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

В состав «Яндекса» по Dota 2 вошли известный киберспортсмен Алексей Березин (Solo), а также Айбек Токаев (TA2000), Евгений Игнатенко (Noticed), Илья Чирцов (Chira_Junior) и Алексей Паршуков (prblms). Тренер команды — Александр Литвиненко (Accell). В качестве её спонсора выступает сервис «Маркет», планирующий использовать проект для запуска новых маркетинговых кампаний: от подборок товаров и участия в киберспортивных трансляциях до выпуска лимитированных коллекций и тематического мерча.

Как сообщили в «Яндексе», в дальнейшем под брендом Team Yandex планируется создание команд и в других популярных киберспортивных дисциплинах с привлечением поддержки внешних партнёров. В частности, в ближайшем будущем у проекта может появиться команда по игре Counter Strike (CS).

Рынок киберспорта — один из самых быстрорастущих в мире, отмечает Forbes. Согласно оценкам market.us, глобальный рынок киберспорта должен был вырасти в 2024 году до $2,4 млрд, а к 2032 году — до $11 млрд. По данным Precedence Research, в 2022 году объём мирового рынка киберспорта составлял более $4,4 млрд, а к 2032 году, как ожидается, достигнет около $33 млрд.

Аудитория киберспорта в 2022 году составляла около 532 млн человек, а к 2025 году может превысить 640 млн. По словам экспертов, в России в 2023 году она насчитывала около 15 млн человек в возрасте от 12 до 64 лет.

По мнению аналитиков, появление в игровой индустрии нового крупного участника, такого как «Яндекс», должно изменить расстановку сил на рынке и стать мощным импульсом для развития отрасли.

Вместе с тем существует и риск неудачи. «С одной стороны, это, конечно, достаточно знаковое событие, которое может дать отечественному киберспорту определённое количество позитивных инфоповодов, — говорит директор Ассоциации развития киберспортивной индустрии (АРКИ) и руководитель отдела маркетинга и продуктов Langame Павел Голубев. — С другой стороны, сколько крупных компаний уже заходило в киберспорт, и сколько из них чего-то добилось и хотя бы как-то закрепилось? Примерно ноль». Он также напомнил о геополитической обстановке, из-за которой российскую команду могут под давлением просто не допустить до соревнований.

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Теги: яндекс, киберспорт, игры
яндекс, киберспорт, игры
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