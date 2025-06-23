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Разработчики российского MMO-шутера Pioner раскрыли, как будут улучшать игру по итогам тестирования в Steam

Разработчики из российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games отчитались об итогах открытого тестирования мультиплеерной демоверсии своего ролевого MMO-шутера Pioner и представили новый тизер игры.

Источник изображений: GFA Games

Источник изображений: GFA Games

Напомним, изначально тестирование мультиплеерного демо Pioner должно было пройти с 9 по 16 июня, однако проблемы со стабильностью игры и работой серверов вынудили GFA продлить испытания до 21 июня.

По словам разработчиков, несмотря на настигшие тестовую версию Pioner «самые разные трудности», в команде «удовлетворены полученными результатами» и восхищены сообществом фанатов.

Демо Pioner вошло в десятку самых популярных по итогам июньского фестиваля «Играм быть» в Steam

Демо Pioner вошло в десятку самых популярных по итогам июньского фестиваля «Играм быть» в Steam

В частности, «тысячи неравнодушных товарищей» помогли разработчикам Pioner выловить более 200 уникальных багов и проблем — 62 из них на данный момент коллективом уже исправлены.

Области Pioner, проблемы в которых удалось выявить и/или исправить благодаря отзывам участников открытого тестирования:

  • серверы — были вовремя вскрыты проблемы и проверены на прочность текущие ограничения;
  • оптимизация — у игры наблюдаются проблемы с потреблением слишком большого объёма оперативной и видеопамяти;
  • визуальная составляющая — отзывы помогли улучшить дизайн персонажей, освещение в локациях и подтвердить проблемы с рендерингом,
  • настройки — разработчики добавят регулировки поля зрения и более детальные опции калибровки чувствительности мыши;
  • интерфейс — команда улучшает окно диалогов, взаимодействие с инвентарём, горячие клавиши, описания предметов и характеристики;
  • звук — студия нашла проблему с позиционированием звука по высоте и на основе обратной связи будет регулировать озвучку реакций персонажа.
Благодаря отзывам в локации «Бродячий Перевал» появится больше игроков

Благодаря отзывам в локации «Бродячий Перевал» появится больше игроков

Результаты демо помогли GFA «сделать необходимые выводы и перераспределить силы в пользу критически важных направлений». Команда продолжит тестировать Pioner — в рамках как массовых, так и ограниченных испытаний.

Pioner выйдет в 2025 году сначала на PC через Steam (Windows и Linux), а затем на PS5, Xbox Series X и S. Упомянутый новый тизер игры посвящён локации «Большая земля», для которой подготовили обновлённое освещение и смену времени суток.

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Теги: pioner, gfa games, шутер, mmo
pioner, gfa games, шутер, mmo
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