Лунная пыль менее вредна, чем смог земных мегаполисов, выяснили учёные

Новый эксперимент показал, что воздух на оживлённой улице мегаполиса более токсичен, чем лунная пыль. «Результаты подтверждают безопасность возвращения людей на Луну», — уверен почётный профессор естественных наук Технологического университета Сиднея Брайан Оливер (Brian Oliver). Тем не менее, вдыхание лунной пыли может вызвать то, что один из астронавтов миссии «Аполлон-17» назвал «лунной сенной лихорадкой».

Опасения по поводу токсичности лунной пыли возникли во время миссии «Аполлон-17» при высадке астронавтов на лунную поверхность. Под воздействием статического электричества лунная пыль прилипла к скафандрам астронавтов и часть её попала в спускаемый модуль. Вдыхание пыли вызвало резь в глазах, кашель и боль в горле, которые исчезли в течение земных суток. Астронавт Харрисон Шмитт (Harrison Schmitt) сравнил появившиеся симптомы с аллергической реакцией, назвав их «лунной сенной лихорадкой».

После возвращения миссии «Аполлон-17» подобные проблемы возникли у сотрудников, распаковывавших использованные скафандры, причём симптомы усиливались после каждого контакта с лунной пылью. Тем не менее, подобные разрозненные свидетельства не несут характера полноценного исследования. Эту недоработку решила исправить аспирант группы респираторных исследований Сиднейского технологического университета Микаэла Смит (Michaela Smith).

Смит провела эксперименты с имитаторами лунной пыли, поскольку доступ к настоящим образцам крайне ограничен. Частицы размером меньше 2,5 микрон, достаточно малы, чтобы при вдыхании задержаться в нижних дыхательных путях. Для полноты эксперимента Смит вводила имитатор лунной пыли в два разных типа клеток — бронхиальные и альвеолярные, представляющие верхнюю и нижнюю части лёгких соответственно.

Затем Смит провела тот же эксперимент, но с реальными частицами из пробы воздуха, взятой на оживлённой улице Сиднея, и сравнила воздействие лунной и земной пыли. Она обнаружила, что, хотя неровная форма и шероховатость частиц лунной пыли приводят к раздражению лёгких, её воздействие значительно меньше, чем у земного загрязнённого воздуха. Выводы Смит были опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research.

«Важно различать физический раздражитель и высокотоксичное вещество, — сказал Смит. — Наши результаты показывают, что, хотя лунная пыль может вызывать некоторое немедленное раздражение дыхательных путей, она, по-видимому, не представляет риска возникновения хронических, долгосрочных заболеваний, таких как силикоз, который вызывается материалами типа кремниевой пыли».

Исследование Микаэлы Смит может помочь NASA в планировании лунной миссии «Артемида 3», в ходе которой планируется первая с 1972 года высадка людей на поверхность Луны. Ранее агентство рассматривало возможность закрепления скафандров снаружи лунного посадочного модуля и вход-выход из них через специальный шлюз, что исключает попадание лунной пыли внутрь модуля. Благодаря работе Смит проблема лунной пыли, возможно, уже не так серьёзна, как предполагалось.