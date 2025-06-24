Apple исправила главную проблему Liquid Glass — вторая бета iOS 26 стала более читаемой

Компания Apple выпустила вторую бета-версию операционной системы iOS 26, в которой исправила одну из принципиальных проблем нового пользовательского интерфейса Liquid Glass — дизайна, вдохновлённого оптическими свойствами стекла, включая его способность преломлять свет.

Тестировщики первой бета-версии iOS 26 жаловались на недостаточную читаемость нового дизайна. В частности, критике подверглась реализация «Центра управления», доступ к которому осуществляется смахиванием вниз по правой стороне экрана iPhone. Интерфейс был практически нечитаем — из-за полупрозрачного фона кнопки и ползунки Центра управления сливались со значками и виджетами главного экрана, расположенными под ним. Во второй бета-версии iOS 26 фон «Центра управления» сделали более размытым.

Уведомления в первой бета-версии также подверглись критике по той же причине. В новой версии Apple сделала текст более контрастным, улучшив читаемость. Однако уведомления всё ещё требуют доработки, особенно в условиях яркого или светлого фона.

Скорее всего, это не финальные изменения в новой ОС — публичный релиз iOS 26 запланирован на осень, и у Apple ещё достаточно времени для устранения всех недостатков. Радует, что компания прислушивается к отзывам пользователей и оперативно вносит правки в интерфейс новой операционной системы.

Также во второй бета-версии iOS 26 компания добавила раздел «Специальные возможности» на страницы продуктов в App Store, включила синхронизацию iCloud для приложения Journaling на iPad, внедрила функции отслеживания заказов в Apple Wallet, представила виджет Apple Music Radio и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.