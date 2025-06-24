Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ

Современные гибриды и электромобили напичканы электроникой, а в случае с китайскими моделями ещё и подразумевают регистрацию фирменной учётной записи на китайский номер телефона с привязкой к Wechat. Структуры, которые наладили «почти официальный» импорт гибридов Li Auto (Lixiang), готовы до конца июня бесплатно предоставлять мастер-аккаунт владельцам автомобилей, ввезённых по схеме параллельного импорта.

В экосистеме Lixiang мастер-аккаунт требуется для управления большинством интеллектуальных функций автомобиля, он позволяет передавать друзьям и близким машину во временное пользование по схеме «семейного» доступа, но не все ввезённые ранее в РФ последовательные гибриды Li Auto предоставляли полный спектр возможностей в этой сфере. Часть машин как раз была оформлена на «семейный аккаунт», который фактический пользователь в России даже не сможет передать новому владельцу в случае продажи машины, поскольку мастер-аккаунт оформлен на некоего гражданина КНР. Разумеется, в данном случае у фактического пользователя возникают риски утраты доступа к большинству сервисных и развлекательных функций автомобиля.

Как отмечает Auto.ru, занимающаяся дистрибуцией техники Li Auto на территории РФ компания Sinomach Auto и её дочерняя организация «Гиперион Лизинг» до конца июня будут бесплатно привязывать ввезённые по схеме параллельного импорта автомобили Lixiang к полноценному мастер-аккаунту. Если владелец такой машины не сможет уложиться до 30 июня, то создать мастер-аккаунт ему помогут и после этой даты, но в Москве и Санкт-Петербурге представители этих организаций возьмут с него плату за услугу в размере 16 000 рублей. В регионах РФ данная услуга будет стоить 12 000 рублей.

Sinomach Auto также рассчитывает к октябрю текущего года получить ОТТС на три первые модели Li Auto, которые будут ввозиться в РФ по официальным каналам. По сути, это будет формально соответствовать полной легализации поставок с точки зрения российских регуляторов.