Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Амбициозная ролевая песочница Hytale в д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована

Вдохновлённая Minecraft амбициозная ролевая песочница Hytale от принадлежащей Riot Games команды разработчиков из Hypixel Studios, не увидит свет. Игра отменяется, а студия закрывается.

Источник изображений: Hypixel Studios

Источник изображений: Hypixel Studios

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году как попытка объединить мини-игры с популярного сервера Hypixel в Minecraft (более 18 млн посетителей) в созданную с нуля ролевую песочницу в духе Minecraft.

Опубликованный в декабре 2018 года анонсирующий трейлер Hytale собрал свыше 61 млн просмотров и привлёк внимание Riot Games (League of Legends). Студия инвестировала в игру миллионы долларов, прежде чем в 2020-м приобрела Hypixel.

С тех пор Hypixel регулярно отчитывалась о разработке, однако в опубликованном накануне сообщении объявила о «невероятно трудном решении» — отменить производство Hytale и в течение нескольких месяцев закрыть студию.

По словам сооснователя Hypixel Аарона Донахи (Aaron Donaghey), более известного как Noxy, команда поняла, что не сможет реализовать обещанное видение Hytale:

  • с годами идея Hytale эволюционировала, жанр развивался, технические амбиции команды росли, а планка качества продолжала подниматься;
  • даже после перезагрузки движка игры разработка продвигалась в недостаточно высоком темпе;
  • Hypixel рассматривала сокращение масштаба проекта, корректировку сроков производства и другие опции, однако зареклась идти на компромиссы относительно оригинального видения Hytale;
  • Riot помогала команде с поиском инвесторов и потенциальных покупателей для продолжения разработки Hytale, но ничего не вышло.
На сервер Hypixel в Minecraft ситуация с Hytale не повлияет

На сервер Hypixel в Minecraft ситуация с Hytale не повлияет

Донахи подчеркнул, что Hypixel всё ещё верит в Hytale, верит в команду и «навечно благодарна» каждому её члену, а также «глубоко признательна» Riot — в том числе за помощь студии в текущем переходном периоде.

«Хотя эта глава закрывается, дух Hytale и все наши надежды на то, чем она могла стать, останутся с нами. Мы гордимся достигнутым и применим вынесенные уроки в будущем», — заключил Донахи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Electronic Arts сосредоточится на ключевых франшизах — экшен про Чёрную пантеру отменён, студия Cliffhanger Games закрыта
Сооснователь Arkane раскрыл подробности отмены Half-Life 2: Episode 4
Сюжетное дополнение к Hogwarts Legacy стало жертвой реструктуризации Warner Bros. Games
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой
Apple исправила главную проблему Liquid Glass — вторая бета iOS 26 стала более читаемой
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp
Теги: hytale, hypixel studios, riot games, песочница, minecraft
hytale, hypixel studios, riot games, песочница, minecraft
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
Apple исправила главную проблему Liquid Glass — вторая бета iOS 26 стала более читаемой
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована 4 мин.
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой 3 ч.
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 11 ч.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 11 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 12 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 13 ч.
Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер 14 ч.
Календарь релизов — 23 – 29 июня: Death Stranding 2 и System Shock 2: 25th Anniversary Remaster 15 ч.
Dune: Awakening установила рекорд по скорости продаж для Funcom — более 800 тысяч смертей от Шаи-Хулуда и другие достижения игроков 15 ч.
Broadcom представила VMware Cloud Foundation 9 — основу основ для современного частного облака 20 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 2 ч.
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) на платформе Core Ultra второго поколения 9 ч.
Акции Tesla подскочили на 8 % после запуска роботакси в Техасе 10 ч.
Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, которая будет дешевле оригинала 10 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование Zalman P40 Prism White: корпус-призма 10 ч.
Yeston выпустила компактную GeForce RTX 5060 Cute Pet с милым оформлением 11 ч.
Lenovo выпустила самый передовой хромбук — с ИИ-функциями Google и 3-нм процессором MediaTek Kompanio Ultra 910 13 ч.
Лунная пыль менее вредна, чем смог земных мегаполисов, выяснили учёные 14 ч.
Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях 14 ч.