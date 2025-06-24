Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована

Вдохновлённая Minecraft амбициозная ролевая песочница Hytale от принадлежащей Riot Games команды разработчиков из Hypixel Studios, не увидит свет. Игра отменяется, а студия закрывается.

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году как попытка объединить мини-игры с популярного сервера Hypixel в Minecraft (более 18 млн посетителей) в созданную с нуля ролевую песочницу в духе Minecraft.

Опубликованный в декабре 2018 года анонсирующий трейлер Hytale собрал свыше 61 млн просмотров и привлёк внимание Riot Games (League of Legends). Студия инвестировала в игру миллионы долларов, прежде чем в 2020-м приобрела Hypixel.

С тех пор Hypixel регулярно отчитывалась о разработке, однако в опубликованном накануне сообщении объявила о «невероятно трудном решении» — отменить производство Hytale и в течение нескольких месяцев закрыть студию.

По словам сооснователя Hypixel Аарона Донахи (Aaron Donaghey), более известного как Noxy, команда поняла, что не сможет реализовать обещанное видение Hytale:

с годами идея Hytale эволюционировала, жанр развивался, технические амбиции команды росли, а планка качества продолжала подниматься;

даже после перезагрузки движка игры разработка продвигалась в недостаточно высоком темпе;

Hypixel рассматривала сокращение масштаба проекта, корректировку сроков производства и другие опции, однако зареклась идти на компромиссы относительно оригинального видения Hytale;

Riot помогала команде с поиском инвесторов и потенциальных покупателей для продолжения разработки Hytale, но ничего не вышло.

Донахи подчеркнул, что Hypixel всё ещё верит в Hytale, верит в команду и «навечно благодарна» каждому её члену, а также «глубоко признательна» Riot — в том числе за помощь студии в текущем переходном периоде.

«Хотя эта глава закрывается, дух Hytale и все наши надежды на то, чем она могла стать, останутся с нами. Мы гордимся достигнутым и применим вынесенные уроки в будущем», — заключил Донахи.