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Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) стремится сделать рынок интернет-поиска более открытым и конкурентным. Для этого регулятор в соответствии с новыми национальными правилами цифрового рынка обяжет Google внедрить меры «справедливого ранжирования» в свой поисковой системе и предоставить издателям больше контроля за использованием их контента, в том числе в результатах, созданных искусственным интеллектом.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

С января 2025 года CMA проверяло, «даёт ли позиция Google в поиске и рекламе хорошие результаты» для людей и компаний в Великобритании. Теперь регулятор требует от Google большей прозрачности в ранжировании результатов поиска. Партнёры Google, в число которых входит Apple, должны предлагать пользователям «экраны выбора», чтобы они могли переключаться между поставщиками поиска вместо использования поисковой системы по умолчанию.

CMA намерена присвоить Google «стратегический рыночный статус» (Strategic Market Status, SMS) — ярлык, введённый в соответствии с новыми законами о цифровом рынке — из-за её доминирующего положения в поиске и поисковой рекламе, что потребует от технологического гиганта соблюдения ряда довольно жёстких правил. Окончательное решение должно быть принято в начале осени после публичных консультаций.

CMA заявила, что доминирование Google сделало стоимость поисковой рекламы «выше, чем можно было бы ожидать» на конкурентном рынке. «Google является ведущим поисковым инструментом в мире и играет важную роль в нашей жизни, поскольку среднестатистический человек в Великобритании делает от 5 до 10 поисковых запросов в день, — заявила генеральный директор CMA Сара Карделл (Sarah Cardell). — Наше расследование на данный момент показывает, что есть способы сделать этот рынок более открытым, конкурентоспособным и инновационным».

Google первой попала под действие новых цифровых законов Великобритании. В ответном заявлении компания раскритиковала намерения CMA как «широкие и нецеленаправленные» и сообщила, что новые правила могут поставить под угрозу доступ Великобритании к продуктам и услугам компании. Google обеспокоена тем, что сфера рассмотрения CMA «остаётся широкой и неконкретной, при этом ряд вмешательств рассматривается до того, как будут предоставлены какие-либо доказательства».

По мнению старшего директора Google по конкуренции Оливера Бетелла (Oliver Bethell), «штрафные правила» могут негативно повлиять на развёртывание новых продуктов Google в Великобритании. «Соразмерное, основанное на доказательствах регулирование будет иметь важное значение для предотвращения того, чтобы дорожная карта CMA стала препятствием для роста нашего бизнеса в Великобритании», — заявил он.

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Теги: google, великобритания, правила цифрового рынка, регуляторы
google, великобритания, правила цифрового рынка, регуляторы
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