Nightdive отложила релиз System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, но не для ПК

Разработчики из Nightdive Studios (принадлежит Atari) объявили о вынужденном переносе ролевого шутера System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Задержка затронет большинство целевых платформ проекта.

Напомним, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster представляет собой переиздание вышедшего в 1999 году культового ролевого шутера System Shock 2 от Irrational Games. Релиз ожидался 26 июня на ПК и консолях.

Как стало известно, ПК-версия System Shock 2: 25th Anniversary Remaster выйдет в Steam, EGS и GOG по расписанию, а до PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch ремастер доберётся с опозданием.

У разработчиков возникли проблемы с сертификацией переиздания на «определённых» платформах и некие неурядицы, связанные с мультиплеером. Теперь консольный релиз System Shock 2: 25th Anniversary Remaster запланирован на первые две недели июля.

В ремастере обещают обновить «все ролики, текстуры, модели персонажей и оружия», поддержку 4K, 144 кадров/с на ПК, ультрашироких мониторов и пользовательских модификаций, а также кооперативный мультиплеер.

Бесплатно System Shock 2: 25th Anniversary Remaster получат предзаказавшие ремейк System Shock и/или поддержавшие проект на Kickstarter (от $30). Для остальных до релиза действует скидка 10 % (990 рублей в Steam, 809 рублей в EGS).

События System Shock 2 разворачиваются в 2114 году на захваченном монстрами и искусственным интеллектом SHODAN звездолёте «Фон Браун». Оригинальная игра, несмотря на слабые продажи, стала культовой классикой.