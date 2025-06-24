ИИ-поиск Google стал подстраиваться под каждого пользователя, собирая данные о его активности

Компания Google стремится побудить людей более активно взаимодействовать с ИИ-режимом в своём поисковике. Теперь в мобильном приложении Google при переходе к AI Mode отображаются персонализированные подсказки, основанные на пользовательской активности в приложении.

Ранее все пользователи AI Mode видели одни и те же три рекомендации. В одном из последних наборов содержались предложения по поиску популярных тренажёрных залов, помощи в составлении таблиц, а также рекомендации относительно летнего отдыха. Теперь же ИИ-режим поисковика Google будет показывать индивидуальные подсказки, основанные на пользовательской активности в Google, чтобы побудить людей к взаимодействию с AI Mode. Эти рекомендации обновляются каждый раз, когда пользователь переходит на страницу AI Mode через мобильное приложение Google, поисковый виджет или ярлыки Pixel Launcher.

Это нововведение обнаружилось в бета-версии Google 16.24 для Android и iOS с включённой опцией AI Mode Search Lab. После конференции I/O 2025, которая прошла в прошлом месяце, Google начала масштабное внедрение AI Mode, который стал доступен всем пользователям в США. Параллельно с этим разработчики продолжают тестировать новые функции AI Mode, одной из которых стала возможность обработки голосовых запросов.