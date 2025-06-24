Xiaomi представила 33-Вт зарядку со встроенным пауэрбанком на 5000 мА·ч дешевле $30

Xiaomi представила любопытный гаджет «три в одном» — 3-in-1 Power Bank 5000 33W, сочетающий функции сетевого зарядного устройства и портативного аккумулятора. Этот компактный аксессуар, доступный в четырёх цветах «металлик», позволяет заряжать устройства через встроенный кабель USB Type-C или отдельный порт USB Type-C, а складные контакты дают возможность использовать новинку как зарядное устройство мощностью 33 Вт.

3-in-1 Power Bank 5000 33W оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч. По заявлению производителя, встроенный кабель устройства выдерживает более 5000 изгибов. При подключении к розетке гаджет обеспечивает выходную мощность до 33 Вт, а в режиме внешнего аккумулятора максимальная мощность составляет 22,5 Вт. Этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 16 Pro до 50 % примерно за полчаса.

Устройство снабжено встроенным дисплеем, отображающим уровень заряда аккумулятора. Xiaomi заявляет о наличии «девяти функций безопасности», защищающих гаджет от перегрева, перенапряжения и других возможных неисправностей.

Размеры устройства составляют 83 × 53,5 × 32,4 мм. Оно доступно в четырёх цветах с металлическим эффектом, которые маркетологи Xiaomi называют «жемчужно-белым», «виноградно-зелёным», «пудрово-розовым» и «солёно-голубым».

Комбинированное зарядное устройство 3-in-1 Power Bank 5000 33W в настоящее время доступно в Китае по специальной цене 169 юаней (около $24); рекомендованная розничная цена составляет 199 юаней (около $28). Xiaomi пока не сообщила о планах по выпуску устройства на международный рынок.