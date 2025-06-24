Google масштабно переделала приложение «Телефон» в стиле Material 3 Expressive

Google обновила интерфейс своего приложения «Телефон» в соответствии со своим новым языком дизайна Material 3 Expressive. Изменения должны облегчить поиск контактов и навигацию по вызовам. Обновлённое приложение постепенно становится доступным для бета-тестеров.

Google переработала нижнюю панель меню приложения «Телефон», заменив вкладки «Избранное», «Недавние», «Контакты» и «Голосовая почта» всего тремя вариантами: «Главная», «Клавиатура» и «Голосовая почта». «Избранное» теперь перемещено в верхнюю часть вкладки «Главная», а журнал вызовов больше не агрегирует звонки от одного и того же абонента в одну запись. Каждый входящий вызов будет показан отдельной строкой. На скриншотах также можно заметить некоторые визуальные обновления — например, граница, обрамляющая фотографию звонящего, теперь представляет собой неровный круг.

Google также тестирует новый жест для ответа или сброса входящего звонка. Для этого будет достаточно провести пальцем по экрану влево или вправо, соответственно. Компания пока собирает отзывы от бета-тестеров, чтобы в дальнейшем исключить случайный ответ или сброс при извлечении смартфона из кармана.

Шестнадцатая версия Android, запущенная в начале июня 2025 года, не включает в себя большой редизайн в новой стилистике компании Material 3 Expressive. Ожидается, что эти визуальные изменения будут развёрнуты в сентябре. Тогда же для смартфонов Pixel появится новый виджет Pixel VIP с более подробной информацией об избранных контактах, включая их местоположение, историю вызовов и личные заметки.