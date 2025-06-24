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Google масштабно переделала приложение «Телефон» в стиле Material 3 Expressive

Google обновила интерфейс своего приложения «Телефон» в соответствии со своим новым языком дизайна Material 3 Expressive. Изменения должны облегчить поиск контактов и навигацию по вызовам. Обновлённое приложение постепенно становится доступным для бета-тестеров.

Google переработала нижнюю панель меню приложения «Телефон», заменив вкладки «Избранное», «Недавние», «Контакты» и «Голосовая почта» всего тремя вариантами: «Главная», «Клавиатура» и «Голосовая почта». «Избранное» теперь перемещено в верхнюю часть вкладки «Главная», а журнал вызовов больше не агрегирует звонки от одного и того же абонента в одну запись. Каждый входящий вызов будет показан отдельной строкой. На скриншотах также можно заметить некоторые визуальные обновления — например, граница, обрамляющая фотографию звонящего, теперь представляет собой неровный круг.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Google также тестирует новый жест для ответа или сброса входящего звонка. Для этого будет достаточно провести пальцем по экрану влево или вправо, соответственно. Компания пока собирает отзывы от бета-тестеров, чтобы в дальнейшем исключить случайный ответ или сброс при извлечении смартфона из кармана.

Шестнадцатая версия Android, запущенная в начале июня 2025 года, не включает в себя большой редизайн в новой стилистике компании Material 3 Expressive. Ожидается, что эти визуальные изменения будут развёрнуты в сентябре. Тогда же для смартфонов Pixel появится новый виджет Pixel VIP с более подробной информацией об избранных контактах, включая их местоположение, историю вызовов и личные заметки.

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Теги: google, android, material 3 expressive, приложение для android
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