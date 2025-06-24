«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги

Готовящийся к международному релизу роман «Перекрёсток воронов» не станет последней книгой в литературном цикле «Ведьмак» польского писателя-фантаста Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski).

Как сообщает портал Redanian Intelligence, на прошедшем недавно в польском городе Ополе книжном фестивале Сапковский подтвердил намерение продолжить свой цикл о ведьмаке Геральте из Ривии.

«Если кого-то в аудитории интересует этот вопрос, то могу сказать сразу: я напишу что-то ещё. Расслабьтесь. Не переживайте», — сообщил Сапковский посетителям опольского книжного фестиваля.

Писатель также заверил, что не пойдёт по пути автора романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина (George R. R. Martin), который уже почти 15 лет не может закончить предпоследнюю книгу цикла — «Ветра зимы».

«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина, — которого, к слову, знаю лично», — заранее успокоил Сапковский забеспокоившихся фанатов.

По мнению Сапковского, Мартин не спешит завершать «Ветра зимы», потому что обижен на создателей сериала «Игра престолов», которые в последних сезонах экранизировали его наработки по завершению книжного цикла.

Польский релиз «Перекрёстка воронов» состоялся в декабре, а международный ожидается 30 сентября. В России книга должна была увидеть свет ещё весной, но по просьбе Сапковского выйдет одновременно с остальным миром.