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MSI представила компактную GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC с разгоном

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC. Новинка оснащена относительно компактной системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Толщина карты составляет два слота расширения, её длина — 196 мм, а высота — 120 мм. В состав системы охлаждения входят алюминиевый радиатор с одной медной никелированной тепловой трубкой в форме буквы S, а также два вентилятора MSI TorX 5.0, используемые во многих других видеокартах производителя. Вентиляторы оснащены частично перепончатыми лопастями, разработанными для максимизации осевого воздушного потока.

Карта предлагает заводской разгон графического процессора GB207 до частоты 2602 МГц в режиме Boost (эталонное значение — 2570 МГц). Сам чип содержит 20 SM-блоков с 2560 ядрами CUDA, 80 тензорными ядрами, 80 текстурными блоками и 20 RT-ядрами. GeForce RTX 5050 получила 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт, поддержкой 128-битной шины и пропускной способностью 320 Гбайт/с.

MSI GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC оснащена одним 8-контактным разъёмом питания PCIe. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Стоимость карты производитель не уточнил. Рекомендованная цена GeForce RTX 5050 составляет $249, однако версия от MSI, вероятно, будет немного дороже.

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Теги: msi, geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell
msi, geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell
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