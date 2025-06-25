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Gigabyte представила три версии GeForce RTX 5050, включая низкопрофильную — все с разгоном

Компания Gigabyte представила свои варианты GeForce RTX 5050 в исполнениях Gaming OC, Windforce OC и Low Profile OC. Первая оснащена более крупной системой охлаждения по сравнению с двумя остальными — в её составе три вентилятора. Модель Windforce получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, а версия Low Profile представляет собой низкопрофильное решение с тремя компактными вентиляторами.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Размеры модели GeForce RTX 5050 Gaming OC 8G составляют 280 × 117 × 40 мм, карта занимает два слота расширения. В системе охлаждения используются две композитные медные тепловые трубки и три вентилятора Hawk Fan с функцией остановки при низкой нагрузке на графическую подсистему. Установлен нестандартный набор видеовыходов, включающий два DisplayPort 2.1b и два HDMI 2.1b. Для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём.

Размеры GeForce RTX 5050 Windforce OC 8G составляют 199 × 116 × 40 мм. Она также занимает два слота расширения. Система охлаждения включает два вентилятора и односекционный радиатор с медной контактной площадкой и двумя тепловыми трубками. Видеовыходы представлены двумя DisplayPort 2.1b и двумя HDMI 2.1b. Питание осуществляется через один 8-контактный разъём.

Модель GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G имеет размеры 182 × 69 × 36 мм и также занимает два слота расширения. В комплект поставки входят как стандартная, так и низкопрофильная монтажная планка. Карта оснащена компактным радиатором с медной контактной площадкой и одной тепловой трубкой. Устройство получило необычный набор видеовыходов: один DisplayPort 2.1b, один DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1b. Также предусмотрен 8-контактный разъём для дополнительного питания.

Производитель не указывает тактовые частоты графического процессора GB207, используемого в представленных видеокартах, однако все версии GeForce RTX 5050 от Gigabyte оснащены заводским разгоном GPU. Также отмечается, что в системах охлаждения применяется «термогель серверного уровня». Для всех вариантов рекомендуется использовать блок питания мощностью от 550 Вт.

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Теги: gigabyte, geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell
gigabyte, geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell
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