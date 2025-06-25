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Оборот российского рынка микроэлектроники может к 2030 году превысить триллион рублей

Российский рынок микроэлектроники демонстрирует стремительный рост. По данным Strategy Partners, в 2024 году его объём увеличился на 20 %, достигнув 370 млрд рублей. К 2030 году отрасль может преодолеть рубеж в триллион рублей, а отечественные производители собираются нарастить выпуск продукции в три раза, сообщает газета «Коммерсантъ».

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Согласно исследованию консалтинговой компании Strategy Partners, российский рынок микроэлектроники продолжает активно развиваться. В базовом сценарии к 2030 году его объём составит 794 млрд рублей, а в оптимистичном — превысит 1 трлн рублей.

Отечественное производство микроэлектроники также показывает высокие темпы роста: к 2030 году его объём может достичь 352 млрд рублей при среднегодовом росте на 25 %. В 2024 году доля российских производителей на внутреннем рынке составила 25 % (94 млрд рублей), а основными потребителями выступили промышленные предприятия.

На глобальном уровне отрасль в 2024 году выросла на 8–9%, а к 2030 году её объём может достичь $1 трлн. Лидерами остаются США (38 %), Япония и Южная Корея (по 12 %). При этом страны-лидеры продолжают наращивать инвестиции в развитие микроэлектроники, усиливая конкуренцию на мировом рынке.

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Теги: микроэлектроника, россия, российские производители, аналитика
микроэлектроника, россия, российские производители, аналитика
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