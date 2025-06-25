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Ещё один игрок War Thunder опубликовал конфиденциальные военные документы, чтобы доказать свою правоту

Годы идут, времена меняются, а игроки условно-бесплатного мультиплеерного боевика War Thunder от Gaijin Entertainment продолжают публиковать секретные военные документы в попытках доказать свою правоту.

Источник изображений: Gaijin Entertainment

Источник изображений: Gaijin Entertainment

Напомним, War Thunder даёт опробовать реальную военную технику разных эпох с претензией на реализм, что периодически вызывает споры насчёт правдоподобности симуляции игрой тех или иных единиц.

Как сообщает PC Gamer, пользователь MatrixRupture в уже закрытой администрацией теме на форуме War Thunder опубликовал руководство по эксплуатации американского штурмовика AV-8B «Харриер» II и его учебной модификации TAV–8B.

AV-8B «Харриер» II

AV-8B «Харриер» II

Документ имеет гриф Distribution Statement C, то есть доступ к нему предполагается лишь для уполномоченных лиц правительства США и подрядчиков. MatrixRupture и участники форума War Thunder в их число не входят.

Публикация подобных материалов нарушает правила форума War Thunder, в связи с чем модератор ресурса удалил руководство, закрыл тему и выписал MatrixRupture временную блокировку.

В заявлении UK Defence Journal бывший инженер Королевских ВВС Великобритании подтвердил, что подобные документы (особенно старые) циркулируют в Сети, однако это не отменяет их ограниченный характер.

Хотя Gaijin регулярно напоминает о недопустимости публикации ограниченных и засекреченных военных материалов, предупреждение всегда пропускают мимо ушей. Это уже как минимум девятая подобная утечка.

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Теги: war thunder, gaijin entertainment, экшен
war thunder, gaijin entertainment, экшен
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