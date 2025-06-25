Россияне стали проводить меньше времени в интернете из-за замедления YouTube

Медиапотребление в России за первые пять месяцев 2025 года в интернете снизилось на 3 % год к году. В мае среднее время в интернете у пользователей сократилось на 11 минут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте онлайн-видео аудитория за тот же период сократилась на 11 %. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные группы компаний «Родная речь» и Mediascope.

В ГК «Родная речь» отметили, что снижение пользовательской активности в интернете связано с замедлением работы YouTube на территории страны. «Видеохостинг был одной из крупнейших площадок в стране. После замедления сервиса произошел резкий отток его пользователей. В итоге часть из них сократила своё интернет-потребление за счёт снижения просмотра онлайн-видео, в том числе переключившись на традиционные каналы, такие как телевидение», — рассказала директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова.

Однако данные Mediascope указывают на то, что потребление контента на телевидении в России также снижается: с 206 минут в 2024 году до 193 минут в 2025 году. По итогам марта нынешнего года наибольшей популярностью среди россиян пользовались видеосервисы «VK Видео» и YouTube. Аудитория «VK Видео» в марте составила 41,1 млн человек, а YouTube — 28,9 млн человек. За этот же период сервисом Rutube пользовались 9 млн россиян. Отмечается, что в 2024 году месячная аудитория YouTube достигала 95 млн человек.

По данным «Кинопоиска», замедление YouTube повлияло на рост детского смотрения на платформе. Только в августе прошлого года этот сегмент на платформе вырос почти вдвое в сравнении с июлем. Представители «VK Видео» и Kion от комментариев по этому вопросу отказались.