Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: не флагман — и что?

Массовая платформа AMD AM5 разрастается — подробно про это мы рассказывали в майском выпуске «Компьютера месяца». К лету 2025 года рынок материнских плат, поддерживающих чипы поколений Ryzen 7000, Ryzen 8000G и Ryzen 9000, включая модели с увеличенным объемом кеш-памяти, оказался по-настоящему велик. Теперь пользователь, желающий собрать игровой ПК, выбирает среди устройств, использующих чипсеты 600-й и 800-й серий — разгуляться определенно есть где. Платы на базе набора логики B850 пришли на смену B650- и B650E-материнкам. Доступные в продаже модели получили поддержку PCI Express 5.0 для слота PEG и портов M.2, однако реализация полной функциональности устройств целиком и полностью лежит на производителе. MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI — пример материнской платы, которая не использует флагманский чипсет, но предлагает потенциальному покупателю отличные надежность, быстродействие и функциональность.

⇡#Технические характеристики и комплектация

На всякий случай укажу ссылку на устройство на официальном сайте компании. MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI активно продается в сетевых компьютерных магазинах страны и на маркетплейсах. Цены начинаются от 24 000 рублей, и на сегодняшний день речь идет о своеобразной золотой середине для AM5-устройств. Прочие характеристики героя сегодняшнего обзора указаны в таблице ниже.

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI Поддерживаемые процессоры Ryzen 7000, Ryzen 7000X3D, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, Ryzen 9000X3D Чипсет B850 Подсистема памяти 4 × DIMM, до 256 Гбайт DDR5-4800-8400 Слоты расширения 1 × PCI Express x16 5.0

1 × PCI Express x4 4.0

1 × PCI Express x1 3.0 Интерфейсы накопителей 1 × M.2 (Socket 3, 2280/22110) с поддержкой PCI Express x4 5.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 5.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x2 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

4 × SATA 6 Гбит/с Локальная сеть 1 × Realtek 8126VB, 10/100/1000/2500/5000 Мбит/с Беспроводное соединение 1 × Qualcomm QCNCM865, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2,4/5/6 ГГц) + Bluetooth 5.4 Аудиоподсистема Realtek ALC4080 7.1 HD Внутренние интерфейсы 3 × ARGB LED

1 × RGB LED

1 × F-Audio

1 × JCI

1 × TPM

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen2

2 × USB 3.2 Gen1 Интерфейсы на задней панели 1 × HDMI

4 × USB 2.0

7 × USB 3.2 Gen2 Type-A

3 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × RJ-45

1 × S/PDIF Out

2 × 3,5 мм Форм-фактор ATX, 305 × 244 мм Цена от 24 000 руб.

Комплект поставки MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI включает:

наклейки для кабелей, стикеры, руководство пользователя и прочую макулатуру — полезную и не очень;

один SATA-кабель с Г-образным коннектором;

удлинитель для подключения подсветки к разъему EZ Conn;

удлинитель EZ Front Panel Cable, упрощающий подключение органов управления корпуса;

антенну встроенного модуля беспроводной связи;

дополнительный крепеж для накопителей M.2;

ключ для крепления EZ M.2 CLIP II.

Устройство выполнено в форм-факторе ATX. В основе MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI лежит 8-слойная печатная плата. Производитель утверждает, что в текстолите новинки MSI используется больше меди. Выбранный сборщиком форм-фактор позволил разместить на плате четыре разъема DIMM, столько же портов M.2 и три слота расширения.

Допустим, вы приобрели MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI для игрового ПК. Предположим, что деньги потрачены на производительную видеокарту, необслуживаемую СЖО, твердотельный накопитель с интерфейсом PCI Express, качественный блок питания и хорошо продуваемый корпус с несколькими вентиляторами.

Начнем с установки графического ускорителя. Мощная видеокарта — это гарантированно устройство, оснащенное 3- или даже 4-секционным кулером. В такой конфигурации нет смысла «городить» на печатной плате кучу слотов расширения. Вот и в случае с MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI установка 3-секционной видеокарты оставит «в живых» все слоты расширения — перекрыты будут только ниже распаянные порты M.2 (если вы разместите там твердотельные накопители — ничего страшного не случится). Установка 4-слотовой видеокарты перекроет второй порт PCI Express x16 — кстати, он работает в режиме PCI Express x1 3.0. Третий PCI Express x16 работает в режиме x4 4.0. Если разъем M2_3 используется, то его пропускная способность уменьшится вдвое — до x2 4.0. Верно и то, что слот M2_3 можно отключить в настройках BIOS.

Основной PEG-порт, в который в 99,9 % случаев будет установлен 3D-ускоритель, армирован. Усиление этому слоту точно не помешает. На днях на нашем сайте вышел обзор MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC — его масса составляет 2,6 кг. Кроме того, основной PEG-порт оснащен защелкой EZ PCIe Release — с ее помощью извлекать видеокарту стало гораздо удобнее.

В нижней части материнской платы расположен разъем питания PCI-E 6+2. Его предназначение — более стабильное питание слотов расширения устройства.

В хорошем корпусе формата MESH может быть установлено до шести-восьми вентиляторов. Как правило, производители таких устройств применяют специальные хабы и концентраторы, чтобы пользователю было легче все это дело подключить и настроить. MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI оснащена восемью 4-пиновыми коннекторами, на которые можно «повесить» корпусные *и не только) вентиляторы. Разъемы распределены по двум зонам: сверху и снизу. Так, при использовании трехсекционной необслуживаемой СЖО будут задействованы минимум два разъема — к ним подключится помпа «водянки» и ее крыльчатки. Разъем для помпы жидкостной системы охлаждения присутствует. Все коннекторы поддерживают как работу вентиляторов с ШИМ, так и без нее. Настроить частоту вращения подключенных к матплате «карлсонов» в BIOS — плевое дело.

Как уже было сказано, MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI оснащена четырьмя слотами M.2 — подробное описание их работы уже приведено в таблице. Сразу два коннектора работают в режиме PCI Express x4 5.0 — правда, только в случае использования процессоров серий Ryzen 7000 и Ryzen 9000 (и моделей с увеличенной кеш-памятью). Отмечу, что все посадочные места под слоты M.2 оснащены алюминиевыми радиаторами. Основной же слот оснащен системой охлаждения EZ M.2 Shield Frozr II — ее особенность заключается в том, что радиатор снимается и надевается одним нажатием металлической защелки.

Помимо M.2, на печатной плате распаяно четыре коннектора SATA 6 Гбит/с.

В сборке игрового ПК вам помогут еще несколько инструментов и разъемов. Во-первых, MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI не оснащена RGB-подсветкой. Многие этому факту даже порадуются. В то же время к матплате можно подключить до пяти светодиодных лент — или же прочей периферии, оснащенной RGB-подсветкой. Сопутствующие коннекторы «разбросаны» по всему периметру текстолита. Так, рядом с 24-пиновым коннектором питания распаян порт EZ Conn — к нему напрямую подключаются фирменные «крутиляторы» MSI и СЖО серии MPG Coreliquid P, оснащенные ARGB-подсветкой. Кабель-переходник для других вентиляторов с подсветкой идет в комплекте.

Во-вторых, рядом со слотами DIMM расположена линейка светодиодов EZ Debug. Загорающиеся огонечки наглядно показывают, на каком этапе находится инициализация оборудования во время запуска системы. Замыкание джампера JOC_FS1 обеспечит безопасную загрузку системы с настройками по умолчанию и в режиме PCI Express с низкой пропускной способностью — поможет провести диагностику, если у системы есть проблемы со стабильной работой видеокарты.

На I/O-панели платы расположены кнопки Clear CMOS и Flash BIOS — это в-третьих. При нажатии на первую клавишу сбрасываются настройки прошивки до состояния по умолчанию. Функция Flash BIOS позволяет обновить операционную систему материнки, даже если в нее не установлены процессоры и оперативная память, — требуется только подключить кабели блока питания к устройству и вставить в специальный USB-порт флешку с записанной на нее новой прошивкой.

Кстати, при взгляде на I/O-панель, помимо кнопок Clear CMOS и Flash BIOS, в глаза сразу же бросается наличие трех портов USB 3.2 Gen2 C-типа. Их пропускная способность составляет 10 Гбит/с, и они работают только на передачу данных. Разъем с быстродействием в 20 Гбит/с у MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI всего один — речь идет о внутреннем коннекторе, рассчитанном на вывод на корпусе ПК. А еще среди внутренних интерфейсов системной платы вы можете подключить до четырех портов USB 2.0 и столько же — USB 3.2 Gen1.

За беспроводное сетевое соединение на плате отвечает контроллер Qualcomm QCNCM865, поддерживающий стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax/be и Bluetooth 5.4, а за LAN-связь — 5-гигабитный контроллер Realtek. Приятно видеть у B850 TOMAHAWK MAX WIFI кодек Realtek ALC4080. В 2025 году реально встретить в платах данной ценовой категории чип проще. Улучшить же общее качество звучания «карбонового» устройства призваны высококачественные конденсаторы, изоляция кодека от прочих элементов печатной платы и разведение левого и правого каналов по разным слоям PCB.

Конвертер питания MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI работает по схеме «14+2+1» — в состав шестнадцати фаз, отвечающих за VCore и SoC, входят силовые сборки Monolithic Power Systems MPS2433, выдерживающие нагрузку до 80 А каждая. Уже этого факта достаточно, чтобы понять, что герой обзора выдержит любую нагрузку, создаваемую процессорами Ryzen. Управляет полевыми транзисторами ШИМ-контроллер Monolithic Power Systems MPS2412 — значит, в действительности схему работы VRM-зоны правильнее описать формулой «7+2+1», где силовые сборки для VCore подключены параллельно — причем без удвоителей. Единственная фаза, отведенная для работы встроенной графики, не опознана — на MOSFET не нанесена маркировка.

Обращает на себя внимание и охлаждение платы. Один из радиаторов оказался гигантским — его металлическая часть одновременно служит декоративным кожухом, накрывающим коннекторы I/O-панели. Прижим радиаторов к транзисторам и дросселям достаточно сильный, ведь металлические бруски крепятся к печатной плате при помощи винтов. Между транзисторами, дросселями и алюминиевой подошвой расположены довольно толстые термопрокладки — производитель указывает, что использует качественный интерфейс с теплопроводностью 7 Вт/м*К.

На момент написания статьи актуальной версией считалась прошивка Click BIOS X с маркировкой 7E62v2A3 — в открытом доступе она появилась в конце мая. И это — шестая версия микрокода по счету. В описании к новому BIOS значится поддержка микрокода AGESA версии PI-1.2.0.3c — в режиме полноценного релиза.

Наполнение прошивки MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI принципиально ничем не отличается от того, что мы видели в BIOS прочих устройств MSI для платформы AM5 — подробное описание возможностей UEFI BIOS вы найдете здесь. Изменился только внешний вид оболочки. Так, пользователю доступны все те же пять основных разделов: Advanced, Overclocking, Security, Boot и Save & Exit.

Click BIOS X

Параметры процессора и памяти, прямо влияющие на производительность, собраны в специальном разделе Overclocking. Здесь открывается доступ ко всему, что может потребоваться при тонкой настройке системы: к частотам процессора, BCLK и FCLK, делителям UCLK и памяти, таймингам памяти, а также к напряжениям. Интервалы изменений основных настроек приведены в таблице. Отдельно отмечу наличие в BIOS полнофункционального меню Precision Boost Override, куда вынесены не только опции для управления лимитами потребления процессором, но и регулировки функции Curve Optimizer. Кроме того, здесь же MSI предлагает предопределенные профили PBO, настроенные на разные варианты максимального потребления процессора либо на его разные целевые температуры.

В меню Hardware Monitor нам позволено настроить частоту вращения всех подключенных к материнской плате вентиляторов. Плата поддерживает регулировку как в режиме PWM, так и DC — то есть мы можем настраивать частоту вращения даже «карлсонов» без ШИМ. Параметры работы крыльчаток привязываются к показателям четырех датчиков: ядрам процессора, системе, конвертера питания или чипсета.

Кроме того, полезной может быть функция Memory Try It!, которая предлагает готовые профили настроек памяти для тех, кто не готов тратить время на ручной подбор параметров.

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI (BIOS 7E62v2A3) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Offset Voltage(-) -0,005/0,45 0,005 CPU Core Voltage 0,9/1,8 0,005 CPU NB/SoC Voltage 0,8/1,3 0,005 Global VDDG CCD Voltage 0,65/1,65 0,01 Global VDDG IOD Voltage 0,65/1,65 0,01 VDDP Voltage Adjust 0,0/1,3 0,005 VDD MISC Voltage 0,7/1,3 0,01 DRAM Voltage 0,8/2,07 0,01 DRAM VDDQ Voltage 0,8/2,07 0,01 DRAM VPP Voltage 1,5/2,13 0,01 CPU VDDIO Voltage 0,8/2,2 0,01 CPU 1P8 Voltage 1,6/2.2 0,01 CHIPSET 1P8 Voltage 1,6/1,95 0,01 CHIPSET Core Voltage 0,85/1,5 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 NB/SoC 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 6 профилей Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена Изменение BCLK Предусмотрено, 96-120 МГц Автоматический разгон процессора Предусмотрен (PBO) Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Предусмотрено Датчики температуры Chipset, MOS, System

⇡#Стенд и методика тестирования

Для тестирования MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI мы собрали довольно мощный игровой ПК. Перечень всех используемых в сборке комплектующих приведен в таблице ниже.

Конфигурация тестового стенда Центральный процессор AMD Ryzen 7 7700 Материнская плата (версия BIOS) MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI Оперативная память TeamGroup T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6000HC38ADC01, DDR5-6000, 2 × 16 Гбайт Основной накопитель Intel 760p, 2 Тбайт Видеокарта MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC Блок питания MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1,6 кВт Процессорный кулер Fractal Design Celsius 36 Корпус Открытый тестовый стенд Монитор Acer S277HK, 27", Ultra HD Операционная система Windows 11 ПО для видеокарт NVIDIA GeForce Game Ready Driver 572.83 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Процессор и подсистема питания материнских плат нагружались программой Cinebench R23. Практика показывает, что среди профессионального ПО существуют рабочие приложения, способные максимально нагружать чипы Ryzen — в некоторых случаях потребления электроэнергии превышает 200 Вт. Следовательно, стабильная работа компьютера в таких программах является гарантией того, что система впоследствии не будет перегреваться, троттлить и работать нестабильно.

В стендах использовалась необслуживаемая СВО Fractal Design Celsius. Получается, конвертер питания материнской платы во время тестирования никак дополнительно не охлаждался. Стоит помнить и о том, что в реальной жизни любая из протестированных мной материнок будет установлена в компьютерном корпусе, и в зависимости от окружающих условий представленные результаты могут как улучшиться, так и ухудшиться. Использование СЖО в стенде является попыткой определить критерии стабильной работы платы в любой ситуации.

Температура в помещении во время тестирования составляла 25 градусов Цельсия.

Тестирование проводилось в следующих приложениях и играх:

Cinebench R23. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI проводилось при помощи 8-ядерного центрального процессора Ryzen 7 7700. На данный момент времени это один из наиболее удачных чипов, высоко расположившихся в системе координат «цена — производительность». Здесь, правда, важно другое. Хочешь — используй Ryzen 7 7700, что называется, в режиме «из коробки». «Камень» обладает невысоким энергопотреблением и не перегревается. Хочешь — сделай из него по-настоящему холодный чип — значит, и тихую систему. Хочешь — разгони и настрой процессор и память так, что его быстродействие приблизится к уровню Ryzen 7 9700X. И для всего этого нам потребуется инструментарий MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI.

В режиме работы по умолчанию Ryzen 7 7700 не представляет никакого интереса, если мы говорим о тестировании в первую очередь материнской платы. Среднее энергопотребление чипа составляет всего 90 Вт. Для MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI — это не нагрузка вовсе.

Мы можем разогнать Ryzen 7 7700. Первый способ — самый топорный и легкий, но неэффективный. А именно частота всех восьми ядер была увеличена до 5,3 ГГц. Для этого пришлось поднять напряжение VCore до 1,235 В и установить четвертый уровень LLC. С такими настройками система работала стабильно, однако средняя температура чипа увеличилась до 95 градусов Цельсия, а энергопотребление Ryzen 7 7700 «взлетело» до 130 Вт! Стенд работал шумно, и в целом использовать ПК в таком состоянии в режиме 24/7 нет никакого желания.

В нашем же эксперименте важно другое: за полчаса конвертер питания, необдуваемый ничем, нагрелся максимум до 60 градусов Цельсия. Очевидно, что в корпусе с правильно организованными потоками движущегося воздуха этот параметр окажется еще ниже. Очевидно и другое: MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI обеспечит стабильную работу любого существующего чипа Ryzen — даже в разгоне в условиях, близких к экстремальным. В таком случае плату можно посоветовать всем тем, кто планирует «сидеть» на платформе еще долго, совершая своевременный апгрейд центрального процессора.

Существует ли правильный способ разгона Ryzen 7 7700? Yes, of course! Достаточно настроить параметры функции PBO 2 (Precision Boost Overdrive 2), снимающей ограничения по потреблению и тем самым позволяющие процессору выходить на более высокие тактовые частоты. Для тестового центрального процессора лимиты PPT, TDC и EDC были выставлены на уровне 142 Вт, 95 А и 140 А. Параметр CPU Boost Clock Override увеличен на 200 МГц, а значение Curve Optimizer снижено до -30 для все ядер. Плюс я запретил ядрам чипа греться выше 80 градусов Цельсия. После таких несложных манипуляций частота Ryzen 7 7700 под нагрузкой увеличилась до 5,2 ГГц, но без перегрева и запредельно высокого уровня шума. Естественно, никто не мешает вам настроить 8-ядерник по-другому — с MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI возможно многое.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) Ryzen 7 7700, GeForce RTX 5080, DDR5-6000 (38-38-38-78) Ryzen 7 7700, GeForce RTX 5080, DDR5-7600 (36-48-48-84) Ryzen 7 7700, GeForce RTX 5080, DDR5-6400 (30-37-37-49) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 435 189 435 197 442 214 PUBG: BATTLEGROUNDS 361 243 393 273 404 291 Baldur’s Gate III 127 83 131 84 150 100 The Witcher 3: Wild Hunt CE 134 95 137 95 155 110 Cyberpunk 2077 117 81 123 84 136 95 Средний прирост производительности, % +3,8 +6,1 +9,6 +17,2

В MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI используется 8-слойная текстолитовая плата. На сайте производителя указаны следующие режимы работы ОЗУ:

планки 1DPC/1R с эффективной частой 8400 МГц и выше;

1DPC/2R — 6400+ МГц;

2DPC/1R — 6400+ МГц;

2DPC/2R — 4800+ МГц.

Как всегда, не обходится без нюансов. Например, поддержка комплектов ОЗУ стандарта DDR5-8400 заявлена только для чипов серии Ryzen 9000. Если в системе установлен кристалл поколения Ryzen 7000, то производитель гарантирует совместимость с комплектами преимущественно стандарта DDR5-7600.

Для тестирования MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI я использовал два набора ОЗУ: TeamGroup T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6000HC38ADC01 (DDR5-6000, 2 × 16 Гбайт, 38-38-38-78) и Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K (DDR5-8000, 2 × 16 Гбайт, 38-48-48-84). С первым комплектом никаких проблем не возникло: он работал стабильно в рамках зашитого в него профиля XMP. Набор Viper Xtreme 5 на эффективной частоте 8000 МГц не завелся. Максимальным стабильным режимом оказался DDR5-7600. С учетом вышесказанного такой результат никого не удивил. К тому же мы знаем, что по-настоящему чипы AMD для массовой платформы AM5 раскрываются не после разгона ОЗУ, но вслед за детальной и тщательной настройкой таймингов. Вместе с MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI у меня не составило проблем оптимизировать работу Viper Xtreme 5 — да так, что FPS в играх в низких разрешениях в среднем увеличился на 10-17 %.

Да, MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI не получила топовый чипсет — однако у платы есть для все того, чтобы собрать игровую систему или рабочую станцию практически любой сложности. Использование нового-старого набора логики позволило расширить функциональность за счет перевода слотов расширения и портов M.2 из режима PCI Express 4.0 в PCI Express 5.0. Как говорится, мелочь, а приятно. Конструктивно плата готова «приютить» видеокарту любой мощности и до четырех быстрых твердотельных накопителей. Мне нравится, что в MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI не стали экономить на звуке и сетевых возможностях устройства. А еще материнка оснащена внушающим доверие конвертером питания, обеспечивающим стабильную работу любого существующего процессора Ryzen — в том числе и в разгоне.

Пожалуй, для полного счастью герою обзора не хватает более быстрых USB-портов на I/O-панели. Однако, если вы ищите достойное устройство для своей системы в этой ценовой категории, на мой взгляд, это не повод проходить мимо MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI. Плата получает награду «3DNews рекомендует».