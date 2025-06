Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC: когда на меньшее не согласен

На данный момент времени компания MSI представила сразу несколько серий игровых ускорителей GeForce RTX 50. Загибайте пальцы: в продаже вы встретите кастомные версии видеокарт категорий VENTUS 3X, INSPIRE, SHADOW 3X, GAMING TRIO, VANGUARD, SUPRIM и SUPRIME LIQUID. Премиальный сегмент возглавляют модели серий SUPRIM и SUPRIME LIQUID, следом идут игровые линейки VANGUARD и GAMING TRIO. Весной мы рассказали вам про MSI GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC — усовершенствованную версию «восьмидесятки», оснащенную отличным кулером. Казалось бы, куда круче? Оказывается, есть куда.

⇡#Технические характеристики и особенности конструкции

Если брать серию игровых видеокарт SUPRIM, то в продаже вы встретите две модели с приставками “SOC” и “OC”. За аббревиатурами скрывается небольшая разница в Boost-частотах графического процессора. В первом случае речь идет о 2745 МГц, во втором — о 2700 МГц. Прочие характеристики GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC указаны в таблице. Тем, кто хочет больше узнать о микроархитектуре Blackwell и прочих особенностях серии видеокарт GeForce RTX 50, рекомендуем перейти по этой ссылке.

MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC Графический процессор Название GB203 Микроархитектура Blackwell Техпроцесс, нм TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 45,6 Тактовая Boost-частота, МГц 2745 Число шейдерных ALU 10752 Число блоков наложения текстур 336 Число ROP 112 Тензорные ядра 336 RT-ядра 84 Объем кеша L2, Мбайт 64 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 Тип микросхем GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Мбит/с 30000 Шина ввода/вывода PCI Express 5.0 x16 Объем, Мбайт 16384 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b Энергопотребление TBP/TDP, Вт 360 Цена Розничная цена в Москве, руб. от 165 000 руб.

Комплект поставки устройства включает сопутствующую макулатуру, кабель питания (переходник с трех обычных 8-контактных разъемов на один 16-пиновый) и подпорку для видеокарты.

Подпорка точно пригодится, ведь SUPRIM-версия GeForce RTX 5080 поражает своими размерами и массой. Длина устройства составляет 36 см, а его масса — внушительные 2,6 кг. Естественно, производителю, снабдившему свой продукт столь крупным кулером, пришлось пойти на ряд ухищрений. Об этом я обязательно расскажу далее. А пока отмечаем, что высота GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC составляет 15 см, толщина — 7,5 см. Устройство занимает четыре слота расширения в корпусе.

На официальном сайте компании указывается, что GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC обладает «премиальным дизайном с потрясающей эстетикой». В промороликах устройство сравнивается ни много ни мало с бриллиантом. Действительно, корпус устройства угловатый, выполнен в черном и графитовом цветах. Надпись «SUPRIM», стрелки по краям вентиляторов и логотип в виде драгоценного камня оснащены RGB-подсветкой.

На I/O-панели видеокарты уместились три выхода DisplayPort и один HDMI. С появлением серии GeForce RTX 50 был совершен апгрейд видеоинтерфейсов: на смену DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1 пришли стандарты DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b, производительность которых в наивысшем режиме UHBR 20 достигает 20 Гбит/с на линию и 80 Гбит/с — при использовании всех четырех каналов.

Все адаптеры серии GeForce RTX 50, начиная с модели GeForce RTX 5070, оснащены разъемом 12V-2x6. Многие производители видеокарт используют укороченные печатные платы. Это сделано для того, чтобы часть вентиляторов продувала радиатор кулера насквозь. Резонное решение, ведь энергопотребление современных графических процессоров только растет. Однако при такой конструкции кабели блока буквально торчат из середины корпуса видеокарты. Использование переходника, на мой взгляд, несколько портит внешний вид сборок с RTX-адаптерами — особенно если вы используете корпус со стеклянной боковой панелью. Чуть более подробно этот вопрос мы затронем далее.

У GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC, рядом с разъемом питания, расположен переключатель между прошивками микросхем BIOS. Режимы Gaming и Silent обладают одинаковыми частотными показателями ГП и памяти — 2745 МГц в Boost-режиме для чипа и 30 Гбит/с для ОЗУ. Однако, как видно из названия, при включении одной прошивки 3D-ускоритель работает с акцентом на тишине, при активации другой — с приоритетом низких показателей нагрева GPU и VRAM. При желании вы можете установить программу MSI Center и активировать режим работы «Экстремальная производительность» — частота ГП в Boost-режиме увеличится на чисто символические 15 МГц.

Система охлаждения HYPER FROZR состоит из множества деталей, которые можно разделить на четыре группы. В первую входят три 100-мм вентилятора STRORMFORCE. В MSI утверждают, что новая конструкция лопастей с аэродинамическими ребрами в форме когтя увеличивает давление воздуха и оптимизирует воздушный поток для достижения лучшей эффективности и шума. На фотографиях хорошо видно, что все лопасти STORMFORCE объединены рамкой.

К группе «поддержки» я отнесу металлический бекплейт и специальную усиливающую рамку. Так, прочность конструкции не вызывает никаких вопросов — согнуть и скрутить устройство в руках у вас не выйдет. Бекплейт дополнительно охлаждает GPU с обратной стороны печатной платы. Контакт с текстолитом осуществляется при помощи небольшой термопрокладки.

Главной деталью HYPER FROZR, несомненно, является массивный радиатор. В его конструкцию — вдумайтесь только! — входит 11 медных теплотрубок и испарительная камера. Все элементы радиатора никелированы. Большое основание накрывает не только графический процессор, но и чипы оперативной памяти. Элементы конвертера питания также дополнительно охлаждаются.

При всем при этом GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC очень просто разбирается. Когда наступит подходящее время, вам не составит труда самостоятельно обслужить видеокарту.

Подсистема питания героя сегодняшнего обзора работает по схеме «16+3». Каналы, отвечающие за работу GPU, собраны из 50-А мосфетов Monolithic MP87993 — ими управляет ШИМ-контроллер Monolithic MP29816. Конвертер питания GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC, как известно, имеет на две фазы меньше, но использует те же компоненты в своем составе. За работу памяти в SUPRIM-сборке отвечает ШИМ-контроллер Monolithic MP2988 и все те же силовые каскады Monolithic MP87993. GDDR7-память набрана чипами Samsung K4VAF325ZC-SC32, пропускная способность которых намеренно снижена с 32 до 30 Гбит/с. Выходит, мы запросто увеличим игровую производительность GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC еще на несколько процентов.

⇡#Методика тестирования и стенд

В этой статье MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC сравнивалась с MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT. Полностью тестовый стенд указан в таблице ниже.

Конфигурация тестовых стендов CPU Intel Core i7-14700KF Материнская плата ASUS PRIME Z690-A Оперативная память DDR5-7800 (38-48-48-84), 2 × 16 Гбайт Видеокарты MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT

MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC Накопитель Intel 760p, 2 Тбайт Блок питания MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1,6 кВт Система охлаждения CPU Arctic Cooling Liquid Freezer II-420 Корпус Открытый стенд Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 11 x64 ПО для видеокарт AMD — NVIDIA 572.83 Дополнительное ПО Удаление драйверов Display Driver Uninstaller 18.0.7.3 Измерение FPS CAPFRAMEX 1.7.2 Разгон и мониторинг GPU-Z 2.64.0 MSI Afterburner 4.6.6 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Нагрузка видеокарт осуществлялась при помощи игры Cyberpunk 2077 (максимальные настройки качества графики, 4K-разрешение) на протяжении двух часов. Уровень производительности участников тестирования определялся бенчмарками 3DMARK Speed Way и Steel Nomad.

Температура в помещении на момент тестирования составляла 25 градусов Цельсия.

Уровень шума измерялся при помощи прибора Mastech MS6708, установленного напротив видеокарты на расстоянии 10 см.

Тестирование видеокарт проводилось в 20 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже.

Настройки 1 (киберспорт):

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Настройки 2 (без трассировки лучей и апскейлинга):

GTA V Enhanced. DirectX 12. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., графические предустановленные настройки — «Оч. выс.», метод масштабирования разрешения — выкл., TAA, качество освещения — «Сверхвысок.», резкость — макс., длинные тени — вкл., тени высокого разрешения — вкл., длина теней — макс., сцены — макс., подгрузка более детализированных текстур во время полета — вкл., увеличенное расстояние подгрузки более детализированных объектов — макс.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по Брайт Фоллс. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. DirectX 12. Пролог. Разрешение рендеринга — «Исходное», TAA, предустановки качества — «Ультра», качество физики — «По умолчанию», размер роя на заднем плане — «По умолчанию», симуляция ткани — «Высокое».

Horizon Forbidden West — Complete Edition. DirectX 12. Локация «Скрежет Горы». Способ масштабирования — выкл., TAA, NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», 16x AF, поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, эффекты — вкл.

RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту (миссия «След Уэнделла»). Режим качества «Эпичный», апскейлинг — выкл., TAA.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Ghost of Tsushima — Directors Cut. DirectX 12. Прогулка по набережной. Способ масштабирования — выкл., TAA, конфигурация — «Очень выс.», 16x AF, качество теней — «Ультра», объемный туман — «Ультра», HBAO+, эффекты — вкл., поле зрения — 25, эффект скорости — 10.

Starfield. DirectX 12. Неон. Предустановки графики — «Ультра», полная анизотропная фильтрация — вкл., повышение разрешения — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., VRS, интенсивность зернистости пленки — 1.00, глубина резкости — вкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Dragon Age: The Veilguard. DirectX 12. Улицы Минратоуса. Способ повышения разрешения — выкл., генерация кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA («Высоко»), масштаб рендера — 100 %, динамическое разрешение — выкл., графическая предустановка — «Очень высоко», качество текстур — «Тронуто тенью», уровень детализации — «Тронуто тенью», пряди волос — вкл., качество ландшафта — «Очень высоко», качество отделки ландшафта — «Очень высоко», качество визуальных эффектов — «Очень высоко», эффекты камеры — вкл., качество постобработки — «Очень высоко», поле зрения — 100 %.

Настройки 3 (трассировка лучей без апскейлинга):

GTA V Enhanced. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. NVIDIA Reflex — выкл., графические предустановленные настройки — «Оч. выс. ТЛ», трассировка лучей — «Сверхвысок.», метод масштабирования разрешения — DLSS, DLAA, качество освещения — «Сверхвысок.», резкость — макс., длинные тени — вкл., тени высокого разрешения — вкл., длина теней — макс., сцены — макс., подгрузка более детализированных текстур во время полета — вкл., увеличенное расстояние подгрузки более детализированных объектов — макс.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — вкл., глобальное освещение с трассировкой лучей — «Высокое», отражения, тени и рассеянное затенение с трассировкой — вкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — вкл., отражения, солнечные тени и локальные тени с трассировкой — вкл., освещение с трассировкой лучей — «Невероятное», плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по Брайт Фоллс. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», настройка рейтрейсинга — «Выс.», прямое освещение — вкл.

Dragon Age: The Veilguard. DirectX 12. Улицы Минратоуса. Способ повышения разрешения — выкл., генерация кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA («Высоко»), масштаб рендера — 100 %, динамическое разрешение — выкл., графическая предустановка — «Очень высоко», качество текстур — «Тронуто тенью», отражение и рассеянное затенение трассировки лучей — вкл., ультратрассировка лучей — вкл., уровень детализации — «Тронуто тенью», пряди волос — вкл., качество ландшафта — «Очень высоко», качество отделки ландшафта — «Очень высоко», качество визуальных эффектов — «Очень высоко», эффекты камеры — вкл., качество постобработки — «Очень высоко», поле зрения — 100 %.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Indiana Jones and the Great Circle. Vulkan. Перу. Широкий экран, угол обзора — 90, ограничение частоты кадров — 1,000, размытие в движении — «Высокое», хроматическая аберрация — вкл., эффекты — вкл., общее качество графики — «Невероятное», трассировка пути — «Полная трассировка лучей», качество анимации зелени — «Впечатляюще», нативное TAA, масштаб разрешения — выкл.

Настройки 4 (трассировка лучей с апскейлингом):

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — вкл., глобальное освещение с трассировкой лучей — «Высокое», отражения, тени и рассеянное затенение с трассировкой — вкл., качество DLSS — «Сбалансированное», динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — суперразрешение DLSS, суперразрешение DLSS — сверточная нейронная сеть и «Сбалансированное», создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — вкл., отражения, солнечные тени и локальные тени с трассировкой — вкл., освещение с трассировкой лучей — «Невероятное», плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по Брайт Фоллс. DLSS — «Сбалансированный», эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», настройка рейтрейсинга — «Выс.», прямое освещение — вкл.

Dragon Age: The Veilguard. DirectX 12. Улицы Минратоуса. Способ повышения разрешения — DLSS («Баланс»), генерация кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA («Высоко»), масштаб рендера — 100 %, динамическое разрешение — выкл., графическая предустановка — «Очень высоко», качество текстур — «Тронуто тенью», отражение и рассеянное затенение трассировки лучей — вкл., ультратрассировка лучей — вкл., уровень детализации — «Тронуто тенью», пряди волос — вкл., качество ландшафта — «Очень высоко», качество отделки ландшафта — «Очень высоко», качество визуальных эффектов — «Очень высоко», эффекты камеры — вкл., качество постобработки — «Очень высоко», поле зрения — 100 %.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., DLSS — «Баланс», генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 50, DLSS, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Indiana Jones and the Great Circle. Vulkan. Перу. Широкий экран, угол обзора — 90, ограничение частоты кадров — 1000, размытие в движении — «Высокое», хроматическая аберрация — вкл., эффекты — вкл., общее качество графики — «Невероятное», трассировка пути — «Полная трассировка лучей», качество анимации зелени — «Впечатляюще», масштаб разрешения — DLSS («Баланс»).

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

⇡# Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Как всегда, мы протестировали видеокарту в нескольких режимах, включая разгон и андервольтинг.

Сводные данные по работе и настройке MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC Стенд Открытый Режим работы видеокарты Режим Gaming Режим Silent Разгон (PL=111 %) Андервольтинг (0,9 В) Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2745 МГц, 30 Гбит/с 2745 МГц, 30 Гбит/с 3095 МГц, 34 Гбит/с 2850 МГц, 30 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора в Cyberpunk 2077, МГц 2804 2790 3068 2588 Среднее звуковое давление с расстояния 10 см, дБА 40,9 37,4 41,3 38,8 Энергопотребление GPU, Вт (среднее/максимальное) 351/353 353/356 360/368 313/316 Температура графического процессора (средняя/максимальная), °C 59/62 64/66 60/62 57/59 Температура VRAM (средняя/максимальная), °C 60/62 64/66 62/62 60/60 Работа кулера видеокарты в пассивном режиме Статус режима Предусмотрен Температура графического процессора в 2D (открытый стенд, простой 20 минут), °C 33 Начало вращения вентиляторов при температуре графического процессора, °C 50 Максимальная частота вращения вентилятора(ов) Частота, об/мин 3000/3000/3000 Среднее звуковое давление, дБА 58,5 Максимальная температура графического процессора, °C 54 Производительность Результаты тестирования в 3DMARK Speed Way, баллы 9086 9042 9862 8684 Результаты тестирования в 3DMARK Steel Nomad, баллы 8376 8333 8937 7970 Убыль/прирост производительности в процентах относительно режима Gaming 0 -0,5 +7,7 -4,6

GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC оказалась тише и холоднее GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC — и это при том, что графический процессор героя обзора в среднем потребляет больше электроэнергии. Разница — небольшая, и, сравнивая устройства, мы можем оперировать такими понятиями, как «тихая и холодная видеокарта» против «очень тихой и очень холодной видеокарты». Наличие трех дополнительных теплотрубок дает о себе знать. Не просто так серия SUPRIM стоит на одну ступеньку выше линейки VANGUARD.

Так, в игровом режиме графический чип «прожарился» максимум до 62 градусов Цельсия. Микросхемы памяти нагреваются синхронно. Показатель для чипа, энергопотребление которого стабильно держится выше отметки 350 Вт, великолепный. GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC — это действительно холодная видеокарта! Уровень шума при этом низкий. Показатель в 40,9 дБА, измеренный с расстояния в 10 см, означает, что уже примерно в полуметре от тестового стенда работа вентиляторов видеокарты оказывается незаметной на слух.

В тихом режиме мы слегка жертвуем температурами, хотя я не назвал бы разницу в 4 градуса Цельсия критичной. Зато адаптер работает еще тише — практически бесшумно. Никак не страдает и производительность устройства, так как в бенчмарках разница в быстродействии оказывается на уровне погрешности.

При желании вы можете несколько ускорить GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC. Небольшой ручной разгон увеличил «улов» в бенчмарках в среднем на 8 %. В играх такой разницы между разогнанным и неразогнанным 3D-ускорителем может и не быть — здесь многое зависит от условий использования и настроек приложения, которым вы пользуетесь. Важнее другое: после оверклокинга температуры основных компонентов видеокарты не выросли, но чуть увеличилась частота вращения вентиляторов STRORMFORCE. А дальше каждый сам выберет, что ему важнее: тишина или дополнительные кадры в играх.

Наконец, никто не мешает сделать GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC тише и холоднее при помощи андервольтинга. Пожертвовав символическими 5 % производительности в бенчмарках (в играх будет еще меньше, если вообще будет), мы снизили нагрев GPU и VRAM на символические 2-3 градуса Цельсия, но заставили видеокарту работать заметно тише. Важно понимать, что в разных корпусах и сборках результаты могут быть иными, а потому этот способ настройки GeForce RTX 5080 точно не стоит сбрасывать со счетов.

Тестирование видеокарты проводилось с использованием блока питания MEG Ai1600T PCIE5 — откровенно жалко прятать такую красоту под крышкой корпуса. Перед вами флагманский блок питания компании MSI. Модель выдает честные 1600 Вт энергии и поддерживает стандарт эффективности 80 PLUS Titanium. До недавнего времени речь шла о самом эффективном стандарте компьютерных блоков питания. Устройство оснащено микроконтроллером, автоматически управляющим PFC, LLC и системами защиты. В конструкции применены японские конденсаторы серверного уровня. Начинка БП охлаждается 135-мм вентилятором с двойным шарикоподшипником. Его жизненный ресурс превышает 70 000 часов. А еще блок питания поддерживает режим Zero Fan. Когда он активен, вентилятор включается в работу только при нагрузке выше 55 %.

Устройство оснащено полностью модульным кабель-менеджментом, а все основные провода имеют красивую матерчатую оплетку. MEG Ai1600T PCIE5 в избытке оснащен всеми необходимыми кабелями. Например, в наличии сразу два разъема 12V-2x6.

Кстати, о разъемах. Небольшое тестирование показало, что комплектные провода 12V-2x6 блока питания греются несильно — даже после разгона GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC. За безопасность системы можно не беспокоиться.

⇡#Производительность в играх

Тестовая лаборатория уже изучила несколько новинок NVIDIA. Вы легко найдете на нашем сайте обзоры GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. При полной нагрузке в 4K-разрешении в играх без трассировки лучей GeForce RTX 5080 опережает GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XTX на 9 и 4 %, но на 10 и 31 % отстает от GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 5090. В играх с рейтрейсингом ситуация обстоит следующим образом: GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XTX отстают на 8 и 28 %; GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 5090 отрываются на 13 и 37 % соответственно.

В этом обзоре я сравнил игровое быстродействие GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC и MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT — весьма интересной и в какой-то степени необычной версии GeForce RTX 4080 SUPER. Ее обзор выходил на нашем сайте.

Результаты тестирования в играх, настройки 1, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 442 222 481 222 325 179 366 201 166 90 204 110 PUBG: BATTLEGROUNDS 391 286 405 286 317 250 361 286 179 145 222 179 Dota 2 235 128 235 128 235 128 235 128 235 128 235 128

Интересная ситуация выходит. Казалось бы, для игр, в которых требуется много FPS и плавная картинка, нам нужна мощная видеокарта. И чем она быстрее — тем более высокую кадровую частоту мы получим. На практике в низких разрешениях фреймрейт в таких играх, как Counter-Strike 2, PUBG и Dota 2, «упирается» в производительность центрального процессора и оперативной памяти.

Результаты тестирования в играх, настройки 2, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN GTA V Enhanced 160 103 160 103 160 103 160 105 143 91 159 103 Baldur’s Gate III 135 90 140 90 132 89 134 91 109 77 118 81 The Witcher 3: Wild Hunt CE 161 115 166 119 114 92 135 107 58 51 73 62 Cyberpunk 2077 137 98 140 104 108 82 127 96 48 37 62 46 Alan Wake 2 124 103 138 114 91 74 103 83 51 43 60 49 Warhammer 40,000: Space Marine 2 153 133 153 133 114 102 130 115 57 51 69 60 Horizon Forbidden West 145 99 150 100 117 88 123 91 72 62 79 67 RoboCop: Rogue City 135 107 142 110 96 83 104 92 52 45 62 53 A Plague Tale: Requiem 167 121 183 131 122 92 134 100 67 55 77 63 Red Dead Redemption 2 186 131 186 132 154 118 155 120 99 82 110 90 Ghost of Tsushima 122 97 127 100 98 81 105 85 61 54 65 56 Starfield 121 95 121 95 95 78 100 81 61 51 67 56 Kingdom Come Deliverance II 84 65 85 65 70 57 75 60 46 40 51 42 Dragon Age: The Veilguard 138 113 150 120 108 91 121 95 65 52 78 58

Игры без трассировки лучей не способны поставить перед GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC невыполнимых задачах. В низких разрешениях, таких как Full HD и WQHD, трехзначный FPS наблюдается в 13 проектах из 14 в обоих случаях. Кажется, такого запаса прочности оказывается достаточно для проведения различных экспериментов с рейтрейсингом и современными методами ИИ-масштабирования.

В разрешении Ultra HD ситуация несколько меняется, но в целом средние 60 кадров в секунду наблюдаются в 13 играх из 14. В отстающие затесалась чешская «ролевка» Kingdom Come Deliverance II, да и в ней получен вполне комфортный фреймрейт. Добыть же стабильные 60+ FPS в Dragon Age: The Veilguard, Starfield, Ghost of Tsushima, RoboCop: Rogue City, Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 проще простого — достаточно активировать DLSS в режиме «Качество». Разницу с нативным разрешением все равно мало кто заметит.

Результаты тестирования в играх, настройки 3, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) GTA V Enhanced 146 76 146 76 144 76 146 76 82 60 85 65 The Witcher 3: Wild Hunt CE 88 68 95 74 62 52 70 60 35 30 41 35 Cyberpunk 2077 89 69 95 74 56 44 64 50 27 22 33 26 Alan Wake 2 75 58 71 55 52 40 49 38 27 20 25 20 Dragon Age: The Veilguard 110 80 122 90 83 61 92 63 48 33 57 35 Assassin’s Creed Shadows 59 51 61 52 50 43 54 46 33 29 36 30 Black Myth: Wukong 71 61 77 66 55 48 62 53 33 28 38 32 Indiana Jones and the Great Circle 54 48 60 53 39 35 44 40 21 19 25 23

Включение функций рейтрейсинга в настройках игр и демонстративный отказ от апскейлинга серьезно «руинит» кадровую частоту в играх. Трехзначного FPS уже не наблюдается даже в разрешении Full HD. Конечно, новые ААА-проекты заранее разрабатываются с обязательным условием ИИ-масштабирования — в некоторых играх-бенчмарках без него не обойтись, будь у тебя хоть GeForce RTX 5090. И все же система, оснащенная GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC, порадует своего пользователя «удобным» FPS во всех играх из списка в разрешении Full HD, в 5 случаях из 8 — в WQHD. В Ultra HD без DLSS (но с рейтрейсингом) лучше не соваться.

Результаты тестирования в играх, настройки 4, Ultra HD, FPS (больше — лучше) MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT (2610 МГц, 23 Гбит/с) MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC (2745 МГц, 30 Гбит/с) The Witcher 3: Wild Hunt CE 65 55 72 56 Cyberpunk 2077 62 50 72 56 Alan Wake 2 55 43 54 43 Dragon Age: The Veilguard 79 60 89 67 Assassin’s Creed Shadows 54 45 57 49 Black Myth: Wukong 70 60 77 66 Indiana Jones and the Great Circle 38 34 46 42

А вот с DLSS — можно попробовать.

Со старта продаж GeForce RTX 5080 прошло полгода. Уверен, за это время все, кто присматривался к новинкам AMD и NVIDIA, уже сложили свое впечатление о той или иной модели. Быть может, GeForce RTX 5080 — именно ваш выбор на сегодняшний день. Разнообразие кастомных версий этой видеокарты поражает.

MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC — пример игрового ускорителя, что называется, без компромиссов. В первую очередь речь идет об очень эффективном кулере HYPER FROZR, во вторую — об улучшенной печатной плате. В итоге протестированная модель оказалась быстрой в играх, но при этом очень тихой и холодной.