Живой мир, больше разнообразия и ещё несколько лет до релиза: основатель Mundfish поделился новыми подробностями Atomic Heart 2

Основатель студии Mundfish Роберт Багратуни в интервью Wccftech поделился новыми подробностями анонсированного на Summer Game Fest 2025 ретрофутуристического шутера Atomic Heart 2.

События сиквела развернутся через несколько лет после завершения Atomic Heart и покажут последствия множественных концовок игры и ещё не вышедшего четвёртого дополнения, которое «внесёт больше ясности в этот вопрос».

По словам Багратуни, Atomic Heart 2 предложит более открытую структуру, чем первая часть: обширные взаимосвязанные локации с изрядной долей вертикальности, транспорт и другие инструменты для перемещения, смена погоды и суток.

Разработчики нацелены сделать боевую систему лучше, глубже и разнообразнее (в частности, через использование перчатки), «будь то стрельба, применение умений или реакции врагов».

Хотя на анонсе сообщалось о релизе Atomic Heart 2 в 2026 году, Багратуни обмолвился, что от выхода шутер отделяет ещё несколько лет: «Мы давно прошли стадию прототипов и сейчас находимся в активной разработке».

Что ещё рассказал Багратуни об Atomic Heart 2:

дебютный трейлер был записан на движке (Unreal Engine 5) и содержит смесь геймплейных кадров и заставочных роликов;

использование в трейлере песни Queen не означает отход Atomic Heart 2 от эстетики и атмосферы первой игры — в сиквеле будет много треков, включая как советскую классику, так и мировые хиты;

в Atomic Heart 2 вернутся некоторые ключевые персонажи первой части, пережившие события игры и дополнений к ней;

новые персонажи не обязательно будут однозначно плохими или хорошими, тогда как мир станет более многогранным и разнообразным;

разработчики Atomic Heart 2 хотят значительно улучшить элементы открытого мира — он станет живее и будет меньше походить на простой фон;

обещают расширить ролевые элементы — углубить персонализацию оружия, древа навыков и пути развития персонажа, чтобы дать пользователям выработать свой стиль игры;

между основными миссиями появится больше разнообразных занятий;

у игроков будет возможность повлиять на то, как разворачиваются некоторые события и задания;

появление напарников Багратуни не подтвердил, но намекнул, что полностью один главный герой не будет.

Atomic Heart 2 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Параллельно Mundfish разрабатывает мультиплеерный ролевой шутер The Cube во вселенной Atomic Heart и помогает авторам гротескного хоррора от первого лица Ill.