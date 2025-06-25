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Toshiba создала литиевые аккумуляторы, которые заряжается до 80 % за 6 минут и выдерживает 20 000 циклов

Со 2 по 4 июля в Бангкоке пройдёт выставка «Азиатская неделя устойчивой энергетики 2025» (ASEW 2025). На этом мероприятии японская компания Toshiba представит свои новейшие литиевые аккумуляторы SCiB со сверхбыстрой зарядкой. Выставка должна стать для Toshiba трамплином для выхода на рынок электрического транспорта в Юго-Восточной Азии, электрификация которого пока не носит масштабного характера. Новые аккумуляторы могут это изменить.

Источник изображения: Toshiba

Источник изображения: Toshiba

Полной информации о новинке пока нет. Известно лишь, что аккумуляторы способны заряжаться до 80 % ёмкости за 6 минут, выдерживая колоссальные токи без риска возгорания. Особое внимание было уделено температурной устойчивости, поскольку эксплуатация в регионе Юго-Восточной Азии будет проходить в условиях постоянной жары. Именно высокая температура до сих пор оставалась главным сдерживающим фактором для повсеместного применения литиевых батарей в транспорте.

Засилье двухколёсного транспорта в Бангкоке и других городах региона подтолкнуло Toshiba к запуску пилотной программы предоставления аккумуляторов как услуги. Владельцы скутеров и аналогичной техники смогут арендовать аккумуляторы без необходимости полной покупки, просто обменивая разряженные батареи на заряженные. В случае успеха программа будет распространена и на другие виды транспорта — от фургонов до моторных лодок и катеров.

Сочетание устойчивости к нагреву и способности выдерживать не менее 20 тысяч циклов перезарядки без заметной потери ёмкости может оказаться особенно привлекательным для неприхотливых водителей и капитанов малых судов.

В перспективе Toshiba рассчитывает увидеть свои аккумуляторы в составе электрических летательных аппаратов. В более отдалённом будущем компания работает над созданием водородных топливных элементов для самолётов и даже криогенных авиационных систем с электрическими двигателями. До широкого перехода на водород технологии сверхбыстрой зарядки могут стать промежуточным решением — более компактным, чистым и удобным для транспорта.

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Теги: toshiba, литийионные, аккумулятор
toshiba, литийионные, аккумулятор
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